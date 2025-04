A Montecarlo l’italiano ha vinto il quarto di finale con il greco (1-6 6-3 6-4). Due degli ultimi giocatori che non utilizzano il colpo bimane. Ma questo amatissimo colpo è destinato a fare la fine del tiro libero da sotto e del salto in alto ventrale?

Alla fine ne resterà soltanto uno. E gli toccherà preservare quel gesto tentando l’impresa impossibile di insegnarlo a qualcuno. Poi chissà: magari quel qualcuno a sua volta scoprirà un ragazzino che misteriosamente, divertendosi a scagliare una pallina contro un muro, eseguirà il rovescio ad una mano sola. E allora gli consegnerà i segreti di quel colpo atavico, lo incoraggerà a non rinunciarci. Così la storia avrà un futuro.

Alzi la mano chi, osservando il quarto di finale giocato a Montecarlo da Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas (per la cronaca l’italiano ha battuto il greco in tre set, 1-6 6-3 6-4, qualificandosi per la semifinale), non è stato sfiorato da un pensiero del genere. I due artisti del rovescio monomano, gli unici del circuito maschile che eseguono quel gesto rendendolo produttivo (senza dimenticare gli agèes Wawrinka e Dimitrov nonché l’incompiuto Shapovalov) appaiono sempre più come degli highlander.

Tocca sempre a loro risollevare le sorti di un gesto di cui, a più riprese, è stata annunciata la triste scomparsa. Solo poche settimane addietro ci si stracciava (giustamente) le vesti perché alle Finals di Torino nemmeno un giocatore fra i presenti ne era interprete. A ogni annuncio mortuario sorge però una partita, un episodio, un personaggio che tiene in vita la speranza. Quella di poter continuare a vedere un colpo che più di ogni altro è sintesi visiva di tutto il tennis e della sua storia.

Alberto Merlati

Pochi mesi addietro è scomparso Alberto Merlati. Nome che ai più potrà dire poco ma che, in realtà, è stato l’ultimo interprete di un’arte antica: quella del tiro libero eseguito “da sotto” nella pallacanestro italiana.

Franco era uomo di cultura oltre che di basket: vinse lo scudetto con Cantù nel formidabile 1968 e poi, smesso di giocare si dedicò a “La fabbrica”, azienda che crea progetti educativi. Diceva: «Tiravo i liberi così dopo aver analizzato la cosa al Politecnico di Torino, dove studiavo. Con il movimento classico, dato che sono alto più di due metri, la mia palla andava quasi dritta verso il canestro, non curvava. Il mio allenatore mi suggerì di provare da sotto: la palla arriva morbida sul canestro e anche se tocca il ferro è più probabile che entri. Nel ’73 misi a segno l’83 per cento dei tiri, nessuno come me».

Merlati fu la versione italiana di Rick Barry, la grande stella dei Golden State Warriors che i liberi li tirava così, la cui gloria assoluta con i californiani è stata rinverdita solo da un tipo come Stephen Curry. Qualcuno potrebbe obiettare: tiro da sotto e rovescio a una mano non hanno nulla in comune.

Il rovescio è bellezza, il tiro da sotto è talmente brutto da non potersi guardare. Però, però. Sono due gesti accomunati da movenze infantili, radicate in un passato lontano. Entrambi producono traiettorie curve e più morbide rispetto alle esecuzioni da sopra la spalla (libero nel basket) e rovescio a due mani (nel tennis). E la forma della vita, tutti lo sappiamo molto bene, è di certo un insieme di curve e di effetti strani più che una linea retta.

Il libero da sotto è scomparso, il salto in alto ventrale pure da quando Dick Fosbury ha deciso che sopra l’asticella bisognava issarsi guardando il cielo. Il rovescio a una mano invece, nonostante tutto, è vivo e lotta insieme a noi.

Magari ha il fiatone però, se si deve scegliere fra un match in cui in campo c’è Musetti e uno in cui c’è (per dire un nome) Zverev, la tentazione di guardare Musetti, anche se magari perderà, è fortissima. Merito (o colpa) di quel colpo che richiama l’infanzia? Sarà per questo che un punto conquistato da Musetti con un lungo linea di rovescio evoca gioia quasi fisica rispetto a un punto analogo magari ottenuto con un rovescio a due mani? Probabile.

Non per nulla l’appassionato e forse anche il semplice osservatore ricorda i rovesci di Henri Leconte come opere d’arte, quelli di Nastase come una continua sfida alle regole del mondo e quelli di Federer come la prova provata dell’esistenza di una qualche divinità benevola.

Quale futuro?

Ma questo amatissimo colpo è destinato a fare la fine del tiro libero da sotto e del salto con gli occhi girati verso il materasso di atterraggio? Questo è il punto. Vincenzo Santopadre (ex coach di Matteo Berrettini e attualmente allenatore del francese Van Assche nonché membro consulente del team di Lorenzo Sonego) è uno che il rovescio a una mano lo interpretava in modo perfetto.

Ma confessa di non essere troppo ottimista per il futuro: «Anche io, come molti, sono un romantico e mi piace pensare che arriveranno altri giocatori che perpetueranno nel tempo questo colpo. Ma la realtà è un’altra. Quando una ragazzina o un ragazzino arrivano nei circoli li si indirizza a giocare il rovescio bimane perché i ragazzi stessi si sentono più sicuri, più confidenti come si dice in gergo. Al massimo li si fa provare a giocare a una mano per sviluppare più sensibilità: essere in possesso di un’arma in più è sempre meglio che averne una in meno. Ma la realtà, il mood dei tempi, è un altro e ci sono delle motivazioni psicologiche e tecniche».

Il fatto è che il tennis si è evoluto in direzione videogame e il rovescio a una mano è un colpo boomer, funzionale a uno sport che ahinoi non esiste più. Spiega einsteinianamente Santopadre: «È una questione di spazio-tempo. Racchette sempre più performanti, corde più performanti delle racchette, campi più veloci, esigenza di fare i conti con condizioni ambientali difficili se si gioca d’estate outdoor: il rovescio bimane garantisce di impattare la palla più rapidamente (tempo) e di ottenere risultati migliori eseguendo il colpo con minore distanza dalla palla (spazio). Sommando questi fattori, chi vuole puntare a una carriera di alto livello e non è nato già in possesso di una peculiarità che si potrebbe definire genetica diversa, deve eseguire il rovescio a due mani. Temo sia una tendenza irreversibile. Per fortuna ogni tanto emerge qualcuno che, per sua natura, gioca a una mano: dovrà lavorare parecchio per costruire un gioco che sia a livello di quello dei suoi competitori ma, ad esempio, eseguirà lo slice con molta più serenità. E il rovescio tagliato, in un mondo di colpitori violenti, è un’arma utilissima».

I precedenti

Nel tennis contemporaneo abbiamo già assistito alla crisi profonda di alcuni colpi: la volée non gode di buona salute, sostituita com’è sempre più spesso dallo schiaffo al volo. E la seconda di servizio è addirittura oggetto di orridi intenti di cancellazione da parte di chi ritiene che un’altra opportunità per chi ha commesso un errore sia un assurdo.

In tempi recenti però è stato riscoperta la palla corta come antidoto alla monotonia degli attacchi da fondo. Ecco, la speranza sta qui. Che per ogni epoca nasca qualcuno che tenga viva quell’esecuzione dalle radici così lontane nel tempo e così connotata da un’apertura verso il mondo invece che dal movimento di chiusura verso sé stessi che contraddistingue il dritto. Vero: non è esattamente tempo di aperture, il nostro. Ma la vita ha spesso più fantasia degli umani e certamente gioca il rovescio a una mano.

© Riproduzione riservata