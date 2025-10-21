Musica contro le autocrazie, la storia di Martello, pianista giramondo per la libertà

Ha iniziato suonando durante le proteste di Istanbul del 2013. Da allora non si è più fermato. Ma la situazione del mondo, in questi anni, è notevolmente peggiorata

Le note di Imagine si levano da un pianoforte nero e vissuto. Sullo sfondo, dietro ad un muro di filo spinato, si intravede il cippo di confine in granito chiaro che segna il confine tripartito tra Lituania, Polonia e l’enclave russa di Kaliningrad. «Ho suonato John Lennon per le persone della Russia. Il mio desiderio è che un giorno anche voi possiate camminare liberamente qui, proprio come lituani e polacchi, senza paure o restrizioni», scrive Davide Martello a commento del video. Kaliningra