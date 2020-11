Persino l’ultimo atto di Jeanne Pierre Mustier è stato uno strappo, dopo quattro anni ruvidi di difficile convivenza l’amministratore delegato della seconda banca italiana non poteva andarsene in maniera più conflittuale.

La sera del 30 novembre, dopo due giorni di indiscrezioni continue, Unicredit la seconda banca italiana, ha annunciato che il suo amministratore delegato ha deciso di fare un passo indietro. Per spiegare la scelta dell’addio in vista del rinnovo dei vertici della banca previsto il prossimo aprile, il banchiere ha detto: «Il piano non è più in linea con la visione del consiglio di amministrazione». Il comunicato dell’istituto di credito diffuso quando ormai la notizia era trapelata lo ringrazia dei risultati ottenuti e del rinnovamento della banca.

In mezzo ci sono 24 ore che assomigliano al rugby di cui Mustier è appassionato, una mischia da cui non si sa dove può spuntare il pallone e in che direzione andare, con gli uffici della comunicazione della banca impossibilitati dal comunicare alcunché dalla mattina di ieri quando l’ennesimo scontro tra ad e presidente ha portato a trasformare quello che in mattinata era stato presentato come un consiglio di amministrazione in una riunione informale (pare perché l’amministratore abbia scelto di convocare il primo senza informare il presidente).

Il comunicato dell’istituto di credito recita: «Dopo il successo dell’attuazione del piano strategico Transform 2019, Mustier ha completato un ampio rinnovamento del gruppo che lo ha notevolmente rafforzato sia finanziariamente che operativamente e ha permesso a UniCredit di resistere all'inedito sconvolgimento economico legato al Covid 19 da una posizione di forza». Si dice trasformato, dove si dovrebbe dire rimpicciolito.

Da quando è arrivato a capo dell’istituto di credito più internazionale di Italia, Mustier ha tagliato, venduto, ridotto. I dipendenti sono passati da oltre 120mila a meno a poco più di 80mila, con il tentativo di far passare nell’ultimo piano una riduzione di 10mila persone, poi ridimensionata. E poi sono stati ingrossati i dividendi tagliando i rami del gruppo, via Pioneer, via Pekao, via Finecobank, anche quelli più redditizi nel mondo delle banche che redditizio più non è come il risparmio gestito. Così mentre, Mustier ha ripetuto allo sfinimento il mantra del niente fusioni, Unicredit rimpiccioliva e la sua concorrente Intesa San Paolo si allargava sempre più.

Quando è arrivato alla guida dell’istituto di credito le azioni valevano oltre 11 euro ora sono scese sotto i nove euro, una perdita di quasi un quarto del valore. Le conseguenze le subirà anche lui in portafoglio.

A giustificare una retribuzione di 1 milione 200mila euro solo l’ultimo stipendio fisso, ci sono stati risultati positivi: anche nell’anno della Covid 19 la banca ha chiuso il terzo trimestre con un utile di 4,3 miliardi. Ma non bastano per chiarire cosa voleva fare Mustier di Unicredit.

Dopo una vita, 22 anni, in Société Générale, a occuparsi di derivati e banche di investimento, a Milano non sono bastate le cravatte rosse, che dicono facesse indossare al top management, per allinearsi la dirigenza della banca. Se il suo predecessore fu costretto a lasciare per essersi secondo gli azionisti prestato fin troppo alle logiche di sistema – lo sventurato ripose a una garanzia sul salvataggio della Banca popolare di Vicenza – Mustier sembrava esservi completamente estraneo.

Gli ultimi fatali scontri con il consiglio di amministrazione lo dimostrano. Il primo attrito è stato sull’idea di fare una subholding delle attività estere di Unicredit, da scorporare e da quotare probabilmente in Germania in modo da non pagare il costo del denaro più alto dovuto allo spread sui titoli di debito italiani. Mustier all’ultimo incontro con gli analisti ha spiegato che non era più in agenda solo perché la Bce stava agendo sul costo del denaro con i suoi programmmi di acquisti. Il progetto di divisione tra estero e Italia sarebbe stato funzionale forse a fare finalmente il passo di un acquisizione ma allo stesso tempo ha alimentato le ipotesi di una cessione di asset all'estero. Poi c’è stata la nomina controversa dell'ex ministro Pier Carlo Padoan chiamato, dopo aver passato anni a gestire le operazioni più delicate tra banche e governo, a presiedere Unicredit proprio nel momento in cui l’esecutivo ha il grande interesse di vendere Mps. Non è chiaro se la nomina sia stata subita o molto infine voluta da Mustier. Certo è che a celebrarlo non ci sarà Mustier, ma il futuro presidente Padoan chiamato a gestire il processo di nomima del suo successore.

