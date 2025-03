È la prima donna proprietaria e manager della MotoGP. Aveva lasciato il suo lavoro da infermiera dopo il matrimonio con Fausto Gresini, alla sua morte ha preso in mano l’azienda e la scuderia. «Ci sono state frasi del tipo “una donna non è adatta a guidare un team di moto”. È un mondo maschile. Ho dovuto allontanare qualche collaboratore. Con le figlie non è stato facile. Ci siamo dati tempo, con l’aiuto di uno psicoterapeuta, abbiamo costruito i nostri riti».

È la prima donna proprietaria e manager della MotoGP ma non chiamatela Wonder Woman. Alle definizioni ad effetto Nadia Padovani preferisce la praticità. Concreta, diretta, generosa, come la sua Romagna. «Sono una donna normale che lavora tanto, con un carico di grandi responsabilità, una mamma di quattro figli. Credo nel potere dei sacrifici e degli abbracci».

La prima in Italia a gestire una squadra motociclistica, il Gresini Racing Team fondato nel 1997 dal mito delle due ruote Fausto Gresini. Si incontrano nel 1987, lui a 26 anni è già due volte campione del mondo della 125, lei a 20 anni studia per diventare infermiera. Sempre complici, anche quando il marito si butta anima e corpo nel progetto di fondare dal nulla un’azienda di corse. Nadia a 36 anni lascia il lavoro per gestire l’altra squadra di famiglia, cioè i quattro figli. Il buio totale scende il 23 febbraio 2021, Fausto muore all’ospedale Maggiore di Bologna dopo due mesi di ricovero per complicazioni dovute al Covid.

Di fronte al lutto, alla disperazione, alle incognite del futuro, lei ha sfoderato una forza che non pensava nemmeno di avere.

Anche davanti a un dolore così grande bisogna reagire, rimboccarsi le maniche. Sin da subito ho deciso che volevo portare avanti il sogno di mio marito. Sono entrata in punta di piedi in un mondo che conoscevo solo attraverso i suoi racconti. Lui era l’anima del Team Gresini, l’accentratore, visionava ogni reparto, io avevo necessità di imparare, di capire, di migliorare. Dovevo adattarmi alle 70 persone che lavoravano in azienda ma anche loro dovevano accettare me. Ho dovuto allontanare qualche collaboratore che faceva ostruzionismo al cambiamento.

Credits: Gresini Racing Team

Dica la verità, qualcuno non accettava di prendere ordini da una donna?

Ci sono state frasi del tipo «una donna non è adatta a guidare un team di moto». È un mondo maschile, inutile negarlo. I manager di potenziali clienti o sponsor non si rivolgevano a me ma parlavano con il mio collaboratore uomo che era al mio fianco. Come se io non capissi niente. Forse mi identificavano come la donna immagine della squadra. Mi dava fastidio all’inizio, perché nel 2021 mi sono fatta un mazzo tanto, vivevo praticamente in azienda per studiare ogni singolo dettaglio.

Poi sono arrivate le soddisfazioni. Il primo storico successo in MotoGP nel 2022 in Qatar con Enea Bastianini. Lei sul podio in lacrime.

Ero terrorizzata, non ci volevo nemmeno salire, sul podio non c’ero mai stata. Piangevo, buttavo fuori la tensione e il dolore accumulati nell’anno precedente. Faccio fatica in ogni GP, vedere i miei ragazzi correre a quelle velocità, rischiando la vita, è uno stress fuori misura.

Trai i suoi ragazzi l’anno scorso c’è stato anche l’otto volte campione del mondo Marc Márquez insieme al fratello minore che è con voi ormai da tre anni. Alex lo ripete spesso: il team Gresini mi ha salvato la carriera, Nadia è la mia mamma da gara. Un intreccio familiare all’ennesima potenza.

Alex aveva vinto il Mondiale in Moto3 e in Moto2 ma non riusciva più a trovarsi in Honda, cadeva spessissimo. E io mi dicevo: ma come è possibile? Non si diventa campioni del mondo a caso, è sicuramente un problema di testa, proviamo a prenderlo con noi, magari la nostra squadra che è una famiglia allargata lo può aiutare. Adesso lo vedete tutti com’è diventato solido e consistente. L’altro giorno, di ritorno dalla Thailandia dopo il suo secondo posto, parlavo con Fausto e gli dicevo: hai visto che figata questo primo GP della stagione? Abbiamo fatto bene con Alex e con gli altri piloti.

COURTESY OF NADIA PADOVANI / INSTAGRAM

Le capita spesso di rivolgersi a suo marito?

Io con Fausto ci parlo sempre, per chiedergli consigli, per raccontargli le cose. Ce l’ho sempre vicino. Abbiamo voluto cremarlo, l’urna con le sue ceneri è a casa. Credo nel destino, nei segnali, negli incontri non casuali.

Come quando l’anno scorso a Misano, prima della vittoria di Marc Márquez, lei e suo figlio avevate individuato in cielo una nuvola a forma di F.

O come quando dovevo decidere i piloti di Moto2 nel 2024, mi cade l’occhio sulla data di nascita di Manuel González, 4 agosto: il giorno del nostro matrimonio. Dovevo scegliere la MotoGP del 2024 e purtroppo muore mia suocera. Dopo pochi giorni, mi chiama il manager di Marc Márquez che è nato il 17 febbraio, lo stesso giorno della mamma di Fausto. Sono cose intime, sembrano assurdità, mi rendo conto che a raccontarle posso esser presa per pazza.

Credo che molti, invece, potranno immedesimarsi nelle sue percezioni. Tornando a Marc Márquez, adesso compagno di Francesco Bagnaia in Ducati e vincitore del primo GP del 2025 proprio davanti al vostro Alex. Nello sfondo c’è sempre il pregresso dei rapporti tesi tra Marc e Valentino Rossi, la rivalità italo-spagnola. Sono arrivati gli haters e le accuse al Team Gresini per aver rivitalizzato Marc.

Marc è un ragazzo fantastico, l’anno scorso ha fatto crescere tutti noi con la sua esperienza. La sua intelligenza da pilota è un valore aggiunto. Arrivava da anni difficili dopo le quattro operazioni al braccio, psicologicamente era distrutto. Lo abbiamo aiutato, anche con qualche abbraccio in più, siamo empatici. Ma ci sono stati episodi vergognosi, per la presentazione ufficiale al Cocoricò di Riccione mi erano arrivate mail di minacce. Quando ha vinto il GP a Misano lo scorso settembre è stato subissato di insulti e fischi. L’ho considerata una mancanza di rispetto per noi che siamo una squadra tutta italiana e soprattutto per Fausto, sul podio Marc aveva dedicato a lui la vittoria.

Credits: Gresini Racing Team

In quattro anni la percezione di Nadia Padovani è cambiata. Prima c’era il rispetto in quanto vedova Gresini, adesso c’è la credibilità per la sua leadership

Non mi sento una leader. Certo, prendo le decisioni importanti ma ciò che definisce il Team Gresini è la condivisione. Ringrazio Carlo Merlini, era il braccio destro di mio marito, è il direttore commerciale e marketing. In azienda non ci sono yes-man, nessuno mi deve compiacere. Ho cercato di responsabilizzare tutti, impariamo insieme tramite un continuo confronto costruttivo. Michele Masini è entrato in azienda a 18 anni voluto da Fausto, l’ho fatto crescere, adesso a 37 anni è un eccellente direttore sportivo. È un lavoro complesso perché di fatto sono due aziende da gestire, una nella sede di Faenza e l’altra che si muove con tante persone in giro per il mondo nei circuiti. Ilenia Valentini è la responsabile amministrativa e viaggia con me, così riusciamo a lavorare anche quando siamo in giro, insieme noi due come donne siamo proprio forti.

Le prestazioni in pista, come team satellite della Ducati. La stabilità finanziaria anche grazie ai rapporti di sponsorizzazione. Nel 2023 la creazione di una società di eventi. La sua è un’azienda in continua spinta.

Voglio provare a fare sinergia di impresa. Organizziamo eventi, convention e tour per far conoscere la mia storia, la mia impresa e la nostra Emilia-Romagna. Viviamo nella Motor Valley, un territorio da valorizzare a 360 gradi, riesce a legare tante aziende di moto, di tecnologia, con un patrimonio di cibo e di arte.

Credits: Gresini Racing Team

L’ enorme impegno toglie qualcosa al ruolo di mamma? Lorenzo, il maggiore, lavora in sede a Faenza. Luca coordina le attività di Moto2. Le due piccole di casa, Alice di 19 anni e Agnese di 14.

I sensi di colpa ce li abbiamo tutte noi mamme che lavoriamo. Non è stato semplice per Alice e Agnese, a 15 e 10 anni muore il loro papà e si ritrovano la mamma che prima stava sempre in casa e poi ha iniziato a viaggiare. Agnese piangeva disperata quando partivo per le gare. Lei soffriva, io ero angosciata. Ci siamo dati tempo, con l’aiuto di uno psicoterapeuta, abbiamo costruito i nostri riti, adesso le mie ragazze sono le prime tifose della mamma. Adoro quando ce li ho tutti e quattro a casa, a pranzo o a cena. Mi vietano di sperimentare, vogliono solo cibi semplici, o carbonara o risotti.

A breve ci sarà una torta per il suo compleanno, il 20 marzo. Colonna sonora per i 58 anni?

Rock di sicuro. Linkin Park su tutti.

© Riproduzione riservata