Martedì la visita dei campioni d’Italia al papa. Verrà istituita una commissione teologica per accertare la miracolosità della vittoria? Suvvia. Due scudetti in tre anni non sono una eccezione. Sono il frutto di un progetto societario solido, anche se non sempre comprensibile

Le suggestioni sono pericolose, spesso offuscano la realtà. Martedì la squadra del Napoli verrà ricevuta in Vaticano da Papa Leone XIV. Conte come Sinner, in omaggio una maglia azzurra al posto della racchetta. Verrà istituita una commissione teologica per accertare la miracolosità della vittoria del campionato? Suvvia. Due scudetti in tre anni non sono una eccezione. Sono il frutto di un progetto societario solido, anche se non sempre comprensibile.

È il business plan di De Laurentiis, fin da quando ha rilevato la società dal fallimento nel 2004. La politica dei bilanci sani come unica ricetta per competere con le squadre di proprietà dei fondi stranieri. Al bando le spese folli. Primo imperativo: prendere giocatori a prezzi contenuti, trasformarli in campioni e rivenderli come fuoriclasse. Dai 17 milioni di euro per l’acquisto di Cavani ai 64 incassati per la cessione. Nel 2016 l’addio del Pipita Higuain ha fatto entrare in cassaforte 95 milioni, una plusvalenza lorda di 86 milioni grazie alla quale il Napoli diventa il primo club in Italia per utile di bilancio. Nel 2022 il benservito allo scugnizzo Insigne (e all’ingaggio di 4,5 milioni) per sostituirlo con un semi sconosciuto georgiano pagato 11,5 milioni alla Dinamo Batuni. Il resto è storia, Kvara in versione sorpresa, artefice dello scudetto 2023. Kvara in versione stella, ceduto al Paris Saint-Germain per 75 milioni.

Definire De Laurentiis come il mago delle plusvalenze è però una semplificazione a buon mercato, rischia di sminuire il valore di un modello societario virtuoso. Dietro alle sette personalità – copyright by Spalletti – di Aurelione, da primattore a picconatore, da iperbolico a dispotico, c’è la visione di un capitano d’azienda che sa riempire le caselle giuste. Un presidente che vince e che guadagna (tanto) perché si affida a dirigenti di valore assoluto tra analisi e studio. Da Maurizio Micheli, capo dell’area scouting, alla collaborazione durata più di dieci anni con Leonardo Mantovani scopritore tra gli altri di Oshimen e Lobotka.

In tema di personalità, vogliamo contare quelle di Antonio Conte? C’è l’allenatore ossessionato dalla vittoria, il suo marchio di fabbrica ma pure la sua condanna, che insiste con De Laurentiis per far firmare un triennale da 6 milioni a Lukaku. C’è l’allenatore che all’esterno si lamenta di avere a disposizione una rosa ridotta rispetto all’Inter, che manda messaggi come stilettate. E c’è il Conte che ogni giorno in campo è un martello, non lascia indietro nessuno, si attacca come una calamita ad un giocatore per arretrarlo, corregge la posizione dei piedi dell’altro.

Conta le calorie di Big Rom e ne cura la versione della maturità, lo educa a stoppare il pallone, a giocare di sponda, a servire assist. La cura Conte trasforma in versione più offensiva McTominay, rinnegato dal Manchester United, trascinatore e miglior giocatore della Serie A. Convince prima il capitano Di Lorenzo e poi Raspadori, a restare, nella sua testa frulla già il modo di rivitalizzarli. C’è Rrahmani, c’è Politano, c’è Anguissa che al netto di qualche problema fisico è stato ancor più dominante rispetto al titolo di due anni fa. C’è Olivera che da terzino si sbatte da quinto, da quarto, e pure da centrale. Nella frase «Conte mi ha rapito il cervello» del difensore Buongiorno c’è il DNA di questo scudetto. Altro che miracolo. Lacrime e sudore. Amma faticà.

© Riproduzione riservata