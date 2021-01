Un boato è stato avvertito tra le 06.30 e 6.45 di oggi, 8 gennaio, all’interno dell’area parcheggio visitatori dell’ospedale del mare di Ponticelli, quartiere di Napoli est. È stato determinato da un’implosione che ha generato una voragine di circa duemila metri quadrati per una profondità di circa venti metri. I vigili del fuoco sono sul posto e, fanno sapere dalla Asl, benché la voragine abbia inghiottito alcune auto, al momento pare che non siano state coinvolte persone. Il crollo si è verificato nell'area del parcheggio. Da quanto si apprende dalle forze dell'ordine giunte sul posto non si tratterebbe di una esplosione, ma di un crollo che avrebbe provocato una voragine, nella quale sarebbero finite alcune auto. La procura di Napoli è già a lavoro per capire l’evento da cosa sia dipeso.

LaPresse Alessando Pone

Le conseguenze

A causa dell’evento si è interrotta l’alimentazione elettrica dalla cabina principale ma il presidio è alimentato dai gruppi elettrogeni che garantiscono la piena operatività della struttura e la piena efficienza dell’attività assistenziale. É quanto fa sapere la Asl Napoli 1 centro che ha però comunicato che sarà temporaneamente chiuso il Covid residence dell'ospedale, «per impossibilità a garantire acqua calda e energia elettrica».

