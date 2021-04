Un’operazione dal valore di un miliardo di euro. È il blitz di misure cautelari in corso da questa mattina da parte della Guardia di finanza di Napoli, Roma, Catanzaro e Reggio Calabria coordinato dalla Dda a danno di settanta persone responsabili di associazione di tipo mafioso, riciclaggio e frode fiscale di prodotti petroliferi.

Oltre agli arresti è in corso un maxi sequestro di immobili, società e denaro liquido per un valore di circa 1 miliardo di euro. Le indagini delle quattro procure hanno per oggetto le stesse dinamiche criminali anche se con soggetti coinvolti diversi, ma sono confluite lo stesso in un’unica operazione.

© Riproduzione riservata