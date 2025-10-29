‘Ndrangheta, parla il padre di Filippo Ceravolo: «Pronto a darmi fuoco per mio figlio ucciso dalle cosche»

Da 13 anni senza un colpevole e senza un processo. Ora il padre chiede che si facciano nuove indagini. Ed è pronto a un gesto estremo pur di farsi ascoltare delle istituzioni. L’appello lanciato su Domani

Da 13 anni senza un colpevole e senza un processo, massacrato dai fendenti di una giustizia che non arriva. È pronto a incatenarsi e a darsi fuoco davanti alle procure calabresi Martino Ceravolo, padre di Filippo, ucciso a 19 anni in un agguato di stampo mafioso nelle Preserre vibonesi, in Calabria, sulla strada che collega Vazzano a Soriano Calabro. Il 25 ottobre 2012 Filippo viene crivellato di colpi mentre era sul lato passeggero dell’auto in cui viaggiava dopo avere chiesto un passaggio. L