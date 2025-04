«Precoce più di Federica Pellegrini? Sì, ho seguito. Però a 14 anni se fai sport così forse ti perdi tante altre cose». «Ma che scherzi? Io per debuttare in Formula 1 a 18 anni come Kimi Antonelli ci metterei la firma con il sangue!». Carola e Fabrizio sono due studenti dell’IIS Statista Aldo Moro di Passo Corese, scuola superiore, provincia di Rieti alle porte di Roma.

Hanno appena finito di ascoltare i racconti di Rigivan Ganeshamoorthy, discobolo paralimpico d’oro, e la pensano diversamente sulla tendenza del momento. Quelle storie di adolescenti azzurri che crescono, vincono, sognano e fanno sognare. Troppi indizi per non fare una prova.

Alessandra Mao, veneziana come Pellegrini, ha 14 anni e un mese. Alla sua età, l’olimpionica di Pechino non aveva ancora vinto il titolo italiano che lei ha conquistato a Riccione sui 200 stile libero. Soltanto Novella Calligaris ha fatto meglio con i suoi 13 anni, alla fine degli anni ‘60. Sara Curtis, che di anni ne ha 18, ha addirittura strappato a Pellegrini il record dei 100 stile libero.

A 12 anni, ci spostiamo nell’atletica, Kelly Doualla aveva vinto gli 80 metri dei campionati studenteschi con un tempo più veloce del vincitore pari età della gara maschile (9”79 rispetto a 9”90”). Tre anni dopo, a 15, la ragazza di Pavia quest’inverno ha stabilito il record europeo Under 18 dei 60 metri.

Federico Cinà, palermitano di nascita, a 18 anni, vincendo la prima partita di un tabellone principale di un Masters Atp, quello di Miami, ha fatto addirittura gridare al nuovo Sinner. Antonelli , invece, ha appena preso la patente, ma sembra nato con il volante in mano: del posto del bolognese in Mercedes nel dopo Hamilton e della sua quarta piazza al GP d’Australia, si è già parlato tantissimo.

Generazione Brisbane 2032

Uno slogan è già pronto: generazione Brisbane 2032. Dove Brisbane è il posto in cui si svolgeranno le Olimpiadi di dopodomani (quelle di domani a Los Angeles 2028). In Italia lo sport di alto livello, è celebrato, immaginato (e anche finanziato nonostante alcune retoriche narrazioni) come in pochi paesi al mondo. Non c’è da stupirsi, quindi, se questi decolli adolescenziali siano seguiti con grande curiosità. Anche per il loro essere in qualche modo in controtendenza. Perché uno dei classici riferimenti dei dirigenti sportivi, primo fra tutti quello del presidente del Coni uscente Giovanni Malagò, è proprio il pericolo che il nostro medagliere possa a un certo punto rimanere senza ossigeno per l’impossibilità di fronteggiare un avversario imbattibile: la crisi demografica.

Che c’è, che morde la base di reclutamento, che è un fantasma capace di aggredire un pezzo delle nostre prospettive olimpiche, ma che è continuamente sfidata da talenti che si permettono di prendere in contropiede pure le statistiche.

Tra scuola e famiglia

Ma c’è un’altra ragione che in qualche modo spariglia le carte. Fra serie tv e messaggi social ci siamo immaginati una generazione monocorde fatta di ragazze e ragazzi figli delle chiusure del Covid e delle opprimenti aspettative dei genitori, schiavi del telefonino, poco pazienti, spesso in fuga alla prima difficoltà.

Ovviamente un pugno di storie non significa milioni di adolescenti, forse però abbiamo bisogno di uno sguardo non superficiale per capire quello che si muove. Certo, lo sport lo hanno conosciuto bambini, si è raccontato di Kelly Doualla «che correva prima di camminare». Molto spesso hanno genitori che hanno fatto sport e forse capiscono di più il rischio dell’ossessione da risultato.

Poi è chiaro che c’è anche un rischio nell’arrivare presto in alto. «Dal mio punto di vista – ci dice Pietro Corcella, insegnante di educazione fisica all’istituto Einaudi di Canosa e tecnico dell’Atletica Sprint di Barletta, la città di Pietro Mennea, laureato proprio con una tesi sui diari del grande velocista – questi ragazzi sono più spavaldi, nel senso buono della parola. Non hanno ancora avuto batoste dalla vita, anche perché spesso protetti dai genitori. Ecco perché è fondamentale la loro vita a scuola. Per prepararsi al momento in cui scopriranno le difficoltà, un altro tipo di concorrenza. Ci sono studi scientifici che dicono proprio questo: i giovani vincono magari il titolo cadetti e allievi poi si perdono. Questo è il punto su cui conta il nostro ruolo».

«Sono stata sempre contraria a un agonismo precoce – spiega Barbara Rossi, psicologa dello sport, coordinatrice dell’area psicopedagogica del settore tecnico della Federcalcio e responsabile dell’area mentale della Vero Volley – Abbiamo sempre troppa fretta. E i fenomeni dell’overparenting e dell’overcoaching condizionano molte crescite».

Per dire, i genitori di Sinner hanno saputo stare al loro posto. «Esatto. E i risultati si vedono. Poi è chiaro che stiamo parlando di un numero 1, per arrivare fino a quel punto ci sono tanti componenti». Comunque questa generazione allora non è addormentata o annoiata come viene spesso dipinta? «Non sono né migliori né peggiori di noi, sono diversi. Per alcune cose sono molto più svegli. Poi è chiaro che spesso mancano per esempio alcuni esperienze, come il gioco o lo sport di strada. Ma anche loro sanno gioire e hanno voglia di vivere».

Insospettabile normalità

Marisa Masullo è stata la più grande velocista dell’èra Mennea. Ma smesso di gareggiare non ha lasciato la pista, ha allenato. «Lo sport è un catalizzatore per stare insieme. Penso al gruppo di ragazzi che ho conosciuto da 12-13 anni e ora ne hanno 16-17. Per me vederli insieme è già aver fatto gol. Spesso vanno a cena e mi invitano “coach vieni, con noi”, ma io sono restia ad accettare perché è un momento loro. Forse il vero avversario di questa crescita è lo smartphone, mi è capitato di vedere la preoccupazione per un commento social. Poi le esplosioni accadono – dice l’ex sprinter che oggi è l’anima dello Csain VeloceMente Academy – e deve essere bravo l’allenatore a costruire il giusto equilibrio per evitare di avere fretta».

Consolato Campilongo è da una vita nel volley, «ho allenato anche prime squadre ma in 50 anni la pallavolo giovanile non l’ho mai lasciata». Anche lui, tecnico del vivaio del Caronno Pertusella Volley in provincia di Varese, diffida delle generalizzazioni: «Spesso queste ragazze leggono, hanno interessi, magari sono meno attratti da quelli sociali come eravamo noi una volta. Ma hanno ugualmente un bisogno di comunicare, di scontrarsi e di riappacificarsi. Sono un po’ più fragili? Forse sì, un’osservazione per un fondamentale eseguito male e ti dicono: “Così ci fa calare l’autostima”... Molto spesso incide la presenza continua dei genitori. Molto meno forte nelle famiglie di origine straniera».

La sfida delle varie e dei vari Antonelli, Curtis, Mao, Doualla, Cinà è lanciata. Ovvio che quando ti dicono che puoi arrivare in cima al mondo può essere facile perdere la testa. Eppure, nelle loro storie c’è anche una straordinaria e insospettabile normalità di persone che vanno bene a scuola e che non sono avvelenate dalla sindrome del tutto e subito. In fondo, la partita che giocheranno è più grande delle loro storie e qualche volta è stata pure raccontata come una missione impossibile: dimostrare che lo sport, anche nella sua versione ad alto livello, può aiutare a crescere. E persino a divertirsi.

