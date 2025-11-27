Nella Babele di don Max Caliandro. «Nel villaggio accolgo gli esclusi del mondo»

Nel quartiere di Villa Verde a Roma, don Massimiliano ha messo in piedi il Villaggio dell’ospitalità. Qui convivono licenziati, vittime di abusi, migranti. Italiani e stranieri che resistono

«Questo è il mio orgoglio. Quando sono arrivato qui, in piena pandemia, non faceva nemmeno i fiori». Don Massimiliano Caliandro pulisce le fronde di un albero carico di arance sul fianco della sua parrocchia. «Chi vive qui sa che i frutti non vanno staccati, si possono cogliere solo quando cadono a terra». Si abbassa don Max per passare sotto i rami e superare un varco che porta a un villaggio di prefabbricati in legno. Sullo sfondo svettano le torri di Tor Bella Monaca e una fabbrica di armi di