La solidarietà possibile

Nella Babele di don Max Caliandro. «Nel villaggio accolgo gli esclusi del mondo»

Il quartiere di Tor Bella Monaca a Roma
Diana Ligorio
27 novembre 2025 • 07:00

Nel quartiere di Villa Verde a Roma, don Massimiliano ha messo in piedi il Villaggio dell’ospitalità. Qui convivono licenziati, vittime di abusi, migranti. Italiani e stranieri che resistono

«Questo è il mio orgoglio. Quando sono arrivato qui, in piena pandemia, non faceva nemmeno i fiori». Don Massimiliano Caliandro pulisce le fronde di un albero carico di arance sul fianco della sua parrocchia. «Chi vive qui sa che i frutti non vanno staccati, si possono cogliere solo quando cadono a terra». Si abbassa don Max per passare sotto i rami e superare un varco che porta a un villaggio di prefabbricati in legno. Sullo sfondo svettano le torri di Tor Bella Monaca e una fabbrica di armi di

Diana Ligorio

Classe 1982, è autrice di docufilm per Rai, Sky, La7, alcuni scritti con Roberto Saviano, Carlo Bonini, Fabrizio Gatti, Attilio Bolzoni, Antonio Spadaro. L’ultimo docufilm, Io devo continuare, è stato nominato al Prix Europa 2024. Ha pubblicato il romanzo Mia e la voragine (TerraRossa), candidato al Premio Campiello Junior, e il romanzo Occhi di lupo, cuore di cane. La vita invisibile di un agente della DIA (Bompiani), menzione speciale al Premio Giornalistico Narrativo Nadia Toffa.