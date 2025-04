«Da agosto a oggi non è cambiato niente. Qui ci sono i cittadini che continuano a denunciare e c’è lo Stato che continua a non fare il proprio dovere». Acerra, discarica abusiva dei Regi Lagni, una delle più estese dell’area a nord est di Napoli.

Indica un cumulo di rifiuti speciali a ridosso di un campo coltivato di insalata, Alessandro Cannavacciuolo, nipote del pastore che per primo denunciò la malformazione delle pecore del suo gregge, dopo essersi cibate dei pascoli poi scoperti contaminati. Alessandro è il primo dei 70 ricorrenti alla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Tribunale che a fine gennaio ha emesso una sentenza storica, riconoscendo la violazione del diritto alla vita. Secondo la Cedu, qui lo Stato italiano non è riuscito a proteggere la vita dei cittadini e ora deve intervenire. Eppure, da circa due mesi, nulla è cambiato.

L’odore è acre nella strada sterrata che taglia campi coltivati e spalanca ai passanti l’orrore degli sversamenti illegali, abitudine dura da contrastare, inarrestabile. Niente cancelli, né telecamere: qui si agisce indisturbati, si entra con i camion e via. Spinaci, insalata, alberi da frutto sono pericolosamente vicini a scarti abbandonati in ogni angolo: fanghi di depurazione, amianto, plastica, rame, rifiuti speciali, oltre all’ordinario cumulo di ingombranti, frigoriferi, resti di cucine, materiali vari. Immondizia sopra e dentro la terra.

Tutt’intorno, sulle montagne di pattume sversato negli anni, è cresciuta l’erba, fioriscono gli alberi che, ora, già regalano i primi fiori di pesco. «La natura resiste a tutto, si adatta – sorride amaro Antonietta Moccia, presidente dell’associazione Mamme di Miriam, mamma di una ragazza di 18 anni che a 5 anni si è ammalata di neuroblastoma e da allora combatte con il “mostro” – vedete, nel fiume qui sotto c’è un’automobile. Sopra, è cresciuto un cespuglio d’erba. Il fiume è pieno di auto sommerse».

Distante pochi chilometri, chiede giustizia la discarica Lenza-Schiavone, ex proprietà degli imprenditori Pellini, dove migliaia di tonnellate di rifiuti stoccati dal 2001 sono state lasciate a marcire, e solo da poco si parla di “rinaturalizzazione“ del sito per restituirlo agli acerrani.

Disastro ambientale

In questo territorio è nata la lotta della “Terra dei fuochi”, dove nel lontano 2006 fu dichiarato disastro ambientale e, un anno dopo, fu registrato il record italiano di incidenza di cancro. Non è facile la vita nel triangolo della morte Acerra-Nola-Marigliano, comuni a cui è stata strappata la tradizione agricola, quella industriale vacilla e si fanno i conti con i veleni. Nel 2009, ad Acerra è stato installato l’inceneritore più grande d’Italia, pari a circa 9 impianti medi. «E, mentre respiriamo ancora aria contaminata, la discarica è ancora una strada accessibile a tutti – spiega Cannavacciuolo – ci sono montagne di rifiuti speciali, il danno sanitario è ancora in corso, nonostante lo abbiamo ufficialmente denunciato, le autorità ancora non provvedono alla messa in sicurezza». Acerra è un territorio agricolo da sempre, «ma per un principio di precauzione, in un‘area che è stata sequestrata, non potrebbero esserci campi coltivati e nemmeno si dovrebbe accedere così facilmente».

Poco distante, le palazzine di via Deledda, con i balconi che affacciano direttamente sulla discarica, gli abitanti costretti a respirare i fumi tossici. «Gente che in estate è abituata a scappare via perché, oltre a sversare liberamente – spiega un’altra mamma impegnata nella lotta al disastro ambientale, Anna Lomele – altrettanto incontrollati questi malviventi appiccano roghi e nelle case entra un odore irrespirabile. È ora di finirla con tutto questo, siamo stanchi, viviamo in condizioni barbare. Lo Stato deve immediatamente intervenire. Abbiamo chiesto al prefetto di rimuovere almeno i rifiuti a vista, affinché in estate non vengano incendiati. Fate presto!»

Il commissario e le risorse

Giuseppe Vadalà, nominato commissario della Terra dei Fuochi lo scorso 14 marzo, con decreto del governo, ai cittadini chiede ancora tempo per intervenire. «Stiamo preparando una relazione con la fotografia dei luoghi – spiega – per avere una visione chiara di un problema molto complesso, a partire dalla situazione delle aree contaminate nelle province di Napoli e Caserta. Fisseremo un cronoprogramma per tre filoni, ambientale, epidemiologico e agricolo. In due mesi prepareremo la relazione, la presenteremo a metà maggio e il governo deciderà come intervenire».

Sulle aree con sversamenti esposti, Vadalà prevede un intervento più celere, forse a partire dai mesi estivi. Intanto il commissario Vadalà ha convocato per oggi un vertice in prefettura a Napoli con le associazioni impegnate sul campo nella vasta area della Terra dei Fuochi, nei giorni scorsi ha incontrato i sindaci dei 57 comuni tra Napoli e Caserta. «Lavoreremo in squadra con comuni, enti e Regione, per cercare di stabilire una linea univoca. Due i problemi: le discariche interrate e lo smaltimento dei rifiuti su aree aperte tra Napoli e Caserta, il punto più importante. Ci sono aziende che sversano illegalmente rifiuti speciali e scaricano i costi sui cittadini, sullo Stato, invece che pagarli di tasca propria».

«Ora c’è la sentenza Cedu, procediamo subito, concretamente – chiede Antonietta Moccia – Per fortuna mia figlia ora è salva, ma “il mostro” ha lasciato segni indelebili sul suo corpo, soltanto 5 mesi fa ha subito un altro intervento, porta l’apparecchio acustico».

La Regione Campania ha stanziato 70 milioni per poter intervenire prioritariamente su 5 siti (Cava dei Monti a Maddaloni, Calvi Risorta, Masseria Annunziata, Area Vasta Lo Uttaro e in generale terreni agricoli contaminati), poi arriveranno i fondi del governo, in base alle priorità individuate dalla relazione firmata dal commissario.

Valentina Centonze è avvocata, procuratrice di 70 ricorrenti che hanno promosso ricorso alla Cedu, parte di un team con gli avvocati Antonella Mascia di Verona, Ambrogio Vallo di Caivano e Armando Corsini di Marcianise. «Il ricorso è stato presentato da cittadini comuni – spiega Centonze – in seguito alla mobilitazione ambientalista del 2013 e alla secretazione dei verbali della commissione d’inchiesta. Eravamo in piena emergenza roghi, fumi densissimi appiccati a più riprese con forte irrespirabilità per la popolazione. Illeciti che andavano a confluire con altri fenomeni come il tombamento dei rifiuti, collegati al traffico illecito che consentiva alle aziende del Nord di smaltire con 4 lire rifiuti tossici, perfino radioattivi». Una situazione che sembra procedere ancora, seppur mitigata. «Lo sversamento nelle campagne in luoghi isolati poco monitorati continua», prosegue l’avvocata.

Secondo l’ultimo rapporto Ecomafia di Legambiente, dal 1997 al 2023 in Campania si contano 118mila illeciti ambientali, in pratica un reato ogni 2 ore. «La recente sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo rappresenta una svolta fondamentale – commenta Mariateresa Imparato, presidente Legambiente Campania – si tratta di una sentenza pilota che impone un cambio di rotta. Chiediamo di definire da subito un fondo straordinario, con nuove risorse rispetto a quelle già disponibili per le bonifiche, e di istituire un’Autorità indipendente di controllo. È ora che anche per la Terra dei Fuochi soffi il vento dell’ecogiustizia».

