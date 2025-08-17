Ci siamo lamentati dell’assenza di un tormentone in questa calda estate 2025 ed ecco che dall’America ne spunta uno. Non è musicale, ma sportivo-sessuale e in pochi giorni ha assunto le sembianze di un mostro mediatico. È il lancio di sex toys sui parquet di gioco della WNBA. Un malcostume legato al fenomeno delle criptovalute. E adesso lo Slam di tennis teme l’invasione

Ci siamo lamentati dell’assenza di un tormentone in questa calda estate 2025? Ecco che dall’America ne spunta uno. Non è musicale, però. È il tormentone sessuale che nel giro di pochi giorni ha assunto le sembianze di un mostro mediatico con vari tentacoli che avvolgono più mondi, dallo sport agli investimenti online, dal femminismo alle scommesse.

È il lancio di sex toys sui parquet di gioco della WNBA, la lega di basket femminile più importante al mondo. L’uso del plurale è una forma di eleganza ma dovendo fare i conti con la realtà occorre precisare che si tratta di un solo tipo di giocattolo erotico, cioè dell’oggetto di plastica a forma di fallo che viene chiamato dildo.

Da qui, appunto, il dildogate come nome del tormentone. All’inizio era apparsa come una malsana bravata, il primo episodio lo scorso 29 luglio a San Francisco durante la partita tra le padrone di casa Golden State Valkyries contro le Atlanta Dream, era stato catalogato come un incidente di percorso. Le stesse giocatrici avevano reagito con ilarità, scrivendo battute sui social, ne aveva sorriso anche la fuoriclasse azzurra Cecilia Zandalasini che era in campo (dopo lo storico bronzo agli Europei conquistato con l’Italia del basket femminile il 29 giugno, Zandalasini è tornata subito in California per riprendere a giocare con la maglia delle Valkyries).

L’allarme è scattato però al terzo episodio, avvenuto il 5 agosto a Los Angeles all’interno della Crypto.com Arena, il palazzetto che fino al 2021 era chiamato Staples Center, è il campo di gioco di LeBron e dei suoi Lakers ma anche delle donne della squadra LA Sparks. Tutto esaurito nella sfida contro le Indiana Fever del fenomeno Caitlin Clark. Mancano due minuti alla fine del primo tempo, Kelsey Plum ha appena realizzato un tiro libero quando piove dagli spalti un sex toy verde fluorescente che per poco non prende in pieno Sophie Cunningham, guardia delle Indiana Fever. Ironia del destino, proprio Cunningham il giorno prima aveva lanciato un appello agli spettatori: «Non lanciate dildo in campo…rischiate di fare male a qualcuna di noi», aveva scritto sul suo profilo X.

I broker e le criptovalute

Gli episodi continuano a ripetersi, la situazione è degenerata. Dagli iniziali sorrisetti delle stesse atlete si è passati al fastidio vero e proprio, con preoccupazioni notevoli e con conseguenze penali.

Ma da dove nasce l’idea di far piovere falli sui campi di gioco? Da una community di broker di criptovalute. Loro stessi ne hanno svelato l’origine, il 19 giugno hanno creato un sito web per lanciare una nuova memecoin che hanno chiamato “Green Dildo Coin”. Dildo Verde, appunto. C’è anche un profilo X ufficiale nato il 29 luglio (data non casuale, coincide con il primo lancio…) in cui viene scomodato il monologo del personaggio del tenente Aldo Raine, nel film Bastardi senza Gloria di Quentin Tarantino.

Quindi, il tormentone altro non è che una strategia di marketing, creata per catturare l’attenzione. L’obiettivo è stato ampiamente raggiunto, considerando che il valore del “Green Dildo Coin” è triplicato nella prima settimana di agosto, è nei Trend Topic di tutti i motori di ricerca. Se si ha la pazienza di seguire i dialoghi di questa comunità cripto nella loro chat di Telegram o in alcune dirette streaming su X, si scopre come uno dei loro motti sia: «Siate creativi, fate qualsiasi cosa che faccia davvero ridere la gente».

Cosa sono i memecoin

I memecoin sono criptovalute che vengono create partendo dai meme di internet, quelle battute che diventano gag virali. La loro creazione non costa praticamente nulla ma, una volta immessi sui mercati online, possono generare scambi e profitti milionari nel giro di pochi giorni. Il volume di scambi del “Green Dildo Coin” nell’ultima settimana ha superato 1,5 milioni di dollari. È nota la passione del presidente Donald Trump per le criptovalute, in passato abiurate e nella sua seconda campagna elettorale improvvisamente osannate. Il 18 gennaio 2025, a due giorni dal suo insediamento, aveva immesso sul mercato la sua memecoin personale, chiamata $TRUMP, a scopo altamente speculativo.

Non stupisce quindi che la famiglia Trump si sia buttata a pesce sul nuovo tormentone che ha ormai fatto il giro del mondo. Giovedì scorso il primogenito Donald Trump Jr ha condiviso sui social un meme del padre che dal tetto della Casa Bianca lancia un dildo verde su un campo di basket femminile. In allegato la scritta «Pubblicato senza ulteriori commenti». Buontempone, per lavarsene le mani ha cercato di presentare il suo post come neutrale, senza esprimere alcuna opinione. Sono già state arrestate un paio di persone colte in flagrante a lanciare dildo durante i match femminili di basket con le accuse di aggressione, disturbo della quiete pubblica, esibizionismo, violazione di domicilio.

Il sex toy lanciato da un18enne di Phoenix, Kaden Lopez, ha colpito in testa un nonno e la sua nipotina di nove anni. Nessuno degli arrestati farebbe però parte della community di “Green Dildo Coin”, a conferma che il tormentone iniziato come trovata pubblicitaria, trasformatosi in episodio irrispettoso, ha valicato i confini della razionalità, diventando pane per emulatori e mitomani.

«Queste persone che si comportano in questo modo sono un problema», ha tuonato l’allenatrice delle Minnesota Lynx, Cheryl Reeve. «La sessualizzazione delle donne è ciò che viene utilizzato per tenerle sottomesse, e questa non è una eccezione».

La crescita della WNBA

È come per una battuta comica, la prima volta è divertente, se viene ripetuta in modo ossessivo diventa fastidiosa e irritante. Tra le giocatrici, le allenatrici e gli stessi tifosi prevale il senso di frustrazione. C’è il timore di veder svilito il ruolo delle donne nell’ambito dello sport. A maggior ragione nel basket femminile che, con fatica, ha saputo conquistarsi credibilità e rispetto. Negli ultimi due anni la WNBA ha fatto registrare un record di presenze nei palazzetti, gli ascolti televisivi sono aumentati del 21%, le sponsorizzazioni hanno raggiunto ricavi di 76 milioni di dollari nell’ultima stagione. Il Dildogate minaccia di sminuire la battaglia che le giocatrici stanno portando avanti per ottenere stipendi più alti: «Come faremo mai a esser prese sul serio?», si chiedono in questi giorni le cestiste che giocano in America.

Più in generale, il continuo lancio di falli di plastica in campo presta il fianco alla misoginia che ancora resiste nello sport. Diciamola tutta, alcune battute contro le discipline femminili sono così radicate nella cultura collettiva che spesso chi le pronuncia non le considera nemmeno sessiste.

L’ effetto domino coinvolge anche il betting. Avanti signori e signori, scommettete sul prossimo lancio di dildo. Quando avverrà? Quanto durerà l’interruzione della partita? Ah, quotiamo anche la differenza di colore. Difatti il 7 agosto, nel game tra Chicago Sky e Atlanta Dream, abbiamo assistito al lancio del solito dildo verde fluo ma poi, nel giro di pochi minuti, sul parquet ne è piovuto uno di colore viola. Già, sia mai che l’armocromia venga esclusa da quest’ultima moda.

Il baseball e il tennis

«Non l’abbiamo fatto perché non ci piacciono gli sport femminili o perché alcune narrazioni che vanno di moda in questo momento sono ridicole», continuano a ripetere i fondatori del memecoin Dildo Green che, sentendosi però degli eroi, stanno meditando di allargare la loro sfera di interesse. Non più le giocatrici di basket come unico bersaglio, sono preannunciati altri simpatici (!) lanci nelle prossime partite di baseball MLB.

Nessuno lo dice, per non alimentare la tensione, ma il timore principale è che il tormentone sessuale-sportivo possa arrivare sui campi da tennis, in particolare su quelli dello US Open che inizia il 24 agosto. Eccallà, già il numerosissimo pubblico di Flushing Meadows non brilla per disciplina, considerato uno dei più villain del circuito ATP, dobbiamo adesso vederlo protagonista anche del Dildogate?

