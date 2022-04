Durante il traffico mattutino sono state colpite da arma da fuoco numerose persone nella metropolitana di New York. Ne sarebbero state portate 13 negli ospedali della zona. La polizia è alla ricerca del colpevole, vestito da dipendente della metro

Durante la “rush hour” sarebbero state colpite da un’arma da fuoco cinque persone nella metropolitana di New York, Lo riferisce il New York Times, citando le forze dell’ordine.

Secondo la Cnn sono state portate in ospedali della zona 13 persone, di cui una sarebbe in condizioni gravi.

18.20 – La governatrice dello stato di New York, Kathy Hochul, ha invitato i concittadini a restare «prudenti» perché l'aggressore che ha aperto il fuoco in una stazione della metro a Brooklyn «é ancora in fuga». Il sospetto non è ancora stato identificato.

18.17 – «Non ci sono dispositivi esplosivi» nella metropolitana. Lo afferma la polizia di New York nel corso della conferenza stampa sulla sparatoria alla metropolitana di Brooklyn.

La sparatoria che c'e' stata stamane a New York «non è indagata come un atto di terrorismo»: lo ha detto il commissario di polizia di New York, Keechant Sewell

17.55 – Il bilancio dei feriti sarebbe salito a 16. Di questi, 8 sono stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. Lo ha riferito la portavoce della polizia di New York, Amanda Farinacci.

This photo provided by Will B Wylde, a person is aided in a subway car in the Brooklyn borough of New York, Tuesday, April 12, 2022. A gunman filled a rush-hour subway train with smoke and shot multiple people Tuesday, leaving wounded commuters bleeding on a Brooklyn platform as others ran screaming, authorities said. Police were still searching for the suspect. (Will B Wylde via AP)

17.34 – La polizia che indaga sull'attacco e la sparatoria alla metropolitana di Brooklyn, stamane nell'ora di punta del traffico, indaga l'accaduto come atto di terrorismo: lo ha riferito una fonte del dipartimento di polizia a Newsweek.

17.24 – «Il presidente Joe Biden è stato informato sugli ultimi sviluppi riguardanti la sparatoria nella metropolitana di New York. Un funzionario senior della Casa Bianca è in contatto con il sindaco Adams e il commissario di polizia Sewell per offrire tutta l'assistenza necessaria».

A scriverlo su Twitter è Jen Psaki, addetta stampa della Casa bianca.

16.55 – Tutte le scuole pubbliche di Brooklyn vicino al luogo della sparatoria nella metropolitana sono in “shelter-in”, ovvero agli studenti e' richiesto di restare all'interno degli edifici. Lo riportano i media locali citando fonti.

15.53 – La polizia di New York ha raccomandato di evitare la zona.

15.44 – La polizia è stata chiamata alla fermata della trentaseiesima strada e sta cercando un uomo con una maschera antigas e un giubotto catarifrangente arancione. L'uomo sarebbe alto un metro a 60 centimetri, vestito di blu come un dipendente della metropolitana.

La chiamata alle forze dell’ordine è stata effettuata intorno alle 8.30 ora locale. Nelle vicinanze si incrociano tre linee della metropolitana cittadina.

Secondo testimonianze raccolte dal New York Post l’uomo ricercato avrebbe lanciato «una sorta di cilindro che ha fatto una scintilla». La testimone ha detto che l'uomo ha sparato così tanti colpi «di aver perso il conto, erano tanti, non so dire quanti».

© Riproduzione riservata