Le forze militari israeliane hanno ucciso ad agosto il numero dell’organizzazione terroristica, al-Qaeda, Abdullah Ahmed Abdullah. A riportare la notizia è stato il New York Times secondo cui l’attacco sarebbe avvenuto nella capitale dell’Iran, Teheran, Il governo iraniano ha per ora smentito la vicenda. Abudllah è considerato il responsabile degli attacchi che colpirono le ambasciate americane in Africa nel 1998 causando 224 morti morti. L’uomo è stato uno dei fondatori del gruppo terroristico repsonsabile, fra gli altri crimi, dell’attentato alle Torri gemelle dell’11 settembre 2001.

