Gli inglesi dicono breaststroke. Sono colpi di petto. Noi siamo più lirici, più immaginifici, a scuola abbiamo letto Aristofane e allora la chiamiamo rana. Si nuota aprendo l'acqua davanti con le mani giunte, come in una preghiera, e scalciandola all’indietro nella stessa maniera in cui i neonati muovono per istinto le gambine: una cosa a metà tra un atto di fede e un atto primordiale.

Le rane sono un flagello nel libro dell’Esodo e una benedizione per il nuoto italiano. Quando Nicolò Martinenghi ha messo la mano sulla piastra della piscina di Singapore alla fine di 100 metri nuotati in 58 secondi e 58 centesimi a questo modo strano, sono diventate 14 le manifestazioni internazionali consecutive con almeno una medaglia raccolta in questo stile, con gli uomini o con le donne. Stavolta è stato argento, dodici mesi fa – sempre il 28 di luglio – era stato oro ai Giochi di Parigi, con un tempo più alto, uno dei paradossi del nuoto.

«Siamo un popolo di ranisti», così va dicendo da qualche tempo Cesare Butini, il direttore tecnico della Nazionale dinanzi a una fioritura di campionesse e campioni che si tuffano e procedono nel tremendo esercizio, un incedere controtempo dove il gioco consiste nel ridurre la resistenza dell'acqua, trovare la cadenza, tenere sollevato il bacino per neutralizzare l'attrito, spingere e distendere le braccia, abbassare e sollevare il capo dalla vasca e poi ricominciare tutto daccapo. Senza poter sapere dove sono gli avversari, senza poterli controllare durante la respirazione come si fa nello stile libero: una sinfonia di coordinazione con i talloni che si accostano ai glutei e i piedi che ruotano a martello, lungo un filo dove un centesimo di secondo separa il tutto dal niente. Auguri.

«Siamo un popolo di ranisti» perché quando c'è stata qualche anno fa un’evoluzione nello stile, con l'aggiunta di un'uscita rapida dalla fase di virata, una delle tre figure che hanno cambiato la maniera di nuotare era italiana, era Fabio Scozzoli, insieme con il sudafricano Cameron Van Der Burgh e il britannico Adam Peaty. Sono stati loro a imporre tra i ranisti lo sviluppo muscolare nella parte superiore del corpo. Breaststroke. In fondo pure gli inglesi ci hanno preso.

I precedenti

Non è stata una fioritura improvvisa. La prima medaglia d’oro olimpica nella storia del nuoto italiano è di 25 anni fa e arrivò proprio dalla rana con Domenico Fioravanti. Novella Calligaris era stata l'artefice della rivoluzione pop: aveva convinto ragazze e ragazzi a frequentare lo sport consigliato dai pediatri. Federica Pellegrini lo avrebbe reso cool. Ora i ranisti sono i jazzisti del nuoto. Hanno tutta la tecnica del mondo fra le dita e ogni tanto devono improvvisare. Senza ritmo la potenza non serve. Hanno obblighi e verità come in nessun altro stile: se sgambano come a delfino adesso c’è la VAR sott’acqua che se ne accorge.

Martinenghi è di Varese, da piccolo era indeciso se darsi alla pallacanestro, anche quello è uno sport di ritmo e tempi giusti. Suo padre è un orafo, forse quando Nicolò detto Tete avrà smesso di raccogliere metalli in piscina, gli toccherà curarli nella bottega di famiglia. Ma le rane abbondano anche tra le donne. Benedetta Pilato è l’eccellenza, una specie di Pietro Mennea piovuta in piscina. Non solo per la comune origine pugliese – lui di Barletta, lei di Taranto; non solo per la necessità di dover lasciare il guscio di casa per potersi allenare – lui a Formia, lei a Bari, poi Torino, tra poco Roma; tutt’e due hanno battuto un record del mondo, tutt’e due sprinter dotati di esplosività.

Mennea ha vissuto ogni cosa come un tormento, Pilato invece come un’estasi, un continuo stupore, una meravigliosa capacità di restare pura e incantata anche dinanzi a un quarto posto e una medaglia olimpica svanita per un centesimo di secondo: al punto da ispirare la decisione del presidente Mattarella di invitare al Quirinale quelle che per maleducazione abbiamo sempre chiamato le «medaglie di legno».

Pilato è arrivata sulla scena quando l’Italia aveva due fior di raniste, Martina Carraro e Arianna Castiglioni. A ogni Europeo, ogni Mondiale, ogni Olimpiade doveva restarne fuori una. Ora c’è un altro bel tipo che bussa alla porta, si chiama Anita Bottazzo, 22 anni, tormentata da quand’era adolescente per la sua somiglianza con Federica Pellegrini, veneta pure lei, veneta come Thomas Ceccon (bronzo nei 50 farfalla, aspettando l’attacco all’oro nei 100 dorso), veneta come tre quarti della 4x100 stile libero d’argento domenica 27.

L’estate scorsa se n’è andata in Florida per allenarsi con la superstar Katie Ledecky e per studiare biotecnologie. Una malattia genetica le ha portato via suo padre e le è parso un ottimo motivo per approfondire. Martedì 29 nuota lei quella finale dei 100 rana che Benedetta Pilato non ha potuto raggiungere: non si è qualificata perché la concorrenza in Italia ormai è tanta e lei ogni tanto deve fare i conti con una malfunzionamento del ciclo. Ma la vedremo protagonista sui 50 metri tra sabato e domenica, sulla distanza che le è più congeniale.

Così, una volta arriva Pilato, una volta Viberti, un’altra volta Bottazzo, e la scena della rana italiana cambia. Se non muta una rana, del resto, che cosa dovrebbe mutare.

© Riproduzione riservata