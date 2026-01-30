Niscemi, il caos dei progetti. Musumeci ora è accerchiato

true false

A una settimana dalla frana di Niscemi, l’imbarazzo del governo e della regione di centrodestra è ormai evidente. A tal punto che il ministro dei Trasporti nonché vicepremier, Matteo Salvini, ha deciso di escludere dal suo tour siciliano di venerdì il comune isolato dallo smottamento spaventoso che ha prodotto 1.500 sfollati. Ha preferito una gita nella comfort zone di Furci Siculo, colpito dal ciclone Harry, ma soprattutto amministrato dal suo sindaco e consigliere personale, Matteo Francilia.