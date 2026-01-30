svimez: «i soldi ci sono, il problema è il rimpallo tra gli enti»

Niscemi, il caos dei progetti. Musumeci ora è accerchiato

Nello Trocchia
30 gennaio 2026 • 20:16

Da presidente di regione autocelebrava la sua struttura commissariale sul dissesto. Il sindaco del paese franato: «Noi parte lesa». Salvini in Sicilia evita di andare sul posto

A una settimana dalla frana di Niscemi, l’imbarazzo del governo e della regione di centrodestra è ormai evidente. A tal punto che il ministro dei Trasporti nonché vicepremier, Matteo Salvini, ha deciso di escludere dal suo tour siciliano di venerdì il comune isolato dallo smottamento spaventoso che ha prodotto 1.500 sfollati. Ha preferito una gita nella comfort zone di Furci Siculo, colpito dal ciclone Harry, ma soprattutto amministrato dal suo sindaco e consigliere personale, Matteo Francilia.

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.