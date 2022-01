Noemi, all’anagrafe Veronica Scopelliti, è ormai una veterana di Sanremo, dove ha gareggiato per sei volte ed è pronta ad affrontare la settima. Artista dalla voce che spazia dal pop al soul fino all’R’n’B e il blues, ha interpretato in oltre 10 anni di carriera brani dei principali autori italiani tra cui Vasco Rossi, Ivano Fossati, Giuliano Sangiorgi, Fabrizio Moro, Federico Zampaglione, Tommaso Paradiso, Carl Brave con cui ha interpretato il successo della scorsa estate Makumba.

La storia

Dopo essersi laureata con lode in Critica Cinematografica e Televisiva – è spesso coregista dei suoi videoclip -, partecipa nel 2009 alla seconda edizione di X Factor, da lì diventerà a un tempo tra le più note cantanti della scena pop italiana e volto televisivo, oltre che al festival ha partecipato come giudice al programma The Voice of Italy. Arriva all’Artiston la prima volta nel 2010 con il brano Per tutta la vita; nel 2012 con il brano Sono solo parole, scritto da Fabrizio Moro.

Nel 2014 in gara con Bagnati dal sole. Nel 2016 ancora una volta nella sezione Campioni con il brano La borsa di una donna contenuto nell’album Cuore d’Artista. Nel 2018 è la volta del brano Non smettere mai di cercarmi e pubblica il suo sesto album La luna, che vede collaborazioni con Francesco Tricarico e Tommaso Paradiso, l’ex leader dei The Giornalisti.

Nel 2019 festeggia il suo decimo anno di carriera e l’8 febbraio torna sul palco dell’Ariston, per la prima volta in qualità di ospite, per cantare con Irama nella serata dedicata ai duetti. Nel 2021 torna in gara al Festival di Sanremo con il brano Glicine, e ancora una volta si prepara a gareggiare nel 2022 con il brano Ti amo non lo so dire.

Ti amo non lo so dire

Forse mi calmerò

Come l'acqua del mare

Mi riconoscerò

Se cambieró parere

Ho sbagliato a parlarti scusami perché

Sono quella stronza che non cambierà per te

Ti ricordi di me

Le notti a camminare

Un po' stanchi e felici

Sulle strade romane

Forse avrei dovuto solo chiedermi se c'è

Una strada dove continuare senza te

So che è un po' da stupidi

Fare finta di niente perché

Ad aspettare dei miracoli

Ci togliamo i secondi e non c'è

Più cura per riprenderli

Preferisco galleggiare

Sopra i miei pericoli

Con la testa verso il sole

Scusa se

Non ho niente da perdere

Più mi guardi più credo che

La parola sia l'unico proiettile

A dividere

Questo nodo tra me e te

È sempre più difficile

Ma se ci penso un attimo

Non ho paura

Di sentirmi vuota dentro un mare

Di parole perse sul fondale

Servirà un po' di fortuna

Per capire meglio noi chi siamo

Posso andare sulla luna

Ma ti amo ti amo ti amo

Non lo so dire.

