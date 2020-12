Le poche righe di presentazione che accompagnavano il libro del ministro della Salute Roberto Speranza insistevano su un punto: la lezione che bisognava trarre ell'epidemia di Covid – 19 è che per la sanità doveva aprirsi una nuova stagione di investimento pubblico

«Con le possibilità aperte dalla nuova programmazione europea sarà possibile, per la prima volta da decenni, una riforma radicale della sanità fatta non di tagli, ma di investimenti», recitava la quarta di copertina. «Una rivoluzione copernicana capace di portare la sanità davvero vicino al cittadino: semplice, efficiente, integrata. Questo libro, concludeva, spiega perché. E spiega come».

Il libro è stato ritirato dalle librerie per via di un titolo – Perché guariremo – e di pagine che male si sposavano con i tempi dell'epidemia – eravamo in mezzo alla seconda ondata - , quindi i cittadini italiani difficilmente sapranno se il perché e il come di Speranza corrispondono alle proposte inserite dal governo alla voce “Salute” nel piano di ripresa e resilienza in discussione in questi giorni. Di certo il programma annuncia un cambio di strategia sulla medicina territoriale profondo, nel tentativo di mettere in pratica quell'insegnamento: l'epidemia non è un problema di trattamento ospedaliero, ma di salute pubblica, ma allo stesso tempo destina alla salute la quota di investimenti più bassa tra tutte le sei missioni.

Il governo stanzia in tutto 9 miliardi di euro, quando la transizione ecologica ottiene più di 70 miliardi e le grandi infrastrutture 23 miliardi.

Le fragilità del sistema

Eppure nel piano vengono messe in fila tutte le fragilità del sistema: siamo un paese vecchio – il 23 per cento della popolazione ha più di 65 anni, quindi quasi un italiano su quattro è vicino alla pensione, abbiamo una spesa per la sanità al 5 per cento, inferiore alla media europea (7,8) e ai nostri vicini – Germania e Francia spendono rispettivamente il 9,6 per cento e il 9,4., abbiamo una sanità che è come tutta la nostra pubblica amministrazione indietrissimo nella transizione al digitale.

Secondo la bozza sul totale dei fondi per la salute 4,8 miliardi andranno a migliorare i servizi territoriali e la telemedicina e altri 4,2 saranno invece dedicati all'innovazione. Il documento annuncia una riforma complessiva dei servizi socio sanitari territoriali, con la creazione delle “case di comunità”, una «riorganizzazione della gestione dei servizi di cure domiciliari integrate» e lo sviluppo di «un modello digitale dell’assistenza domiciliare integrata». L'obiettivo dichiarato è far diventare la casa «il primo luogo di cura». Inoltre dovrebbe essere sviluppato un «sistema nazionale delle cure intermedie» attraverso l'aumento di strutture dedicate alla degenza breve chiamate «ospedali di comunità» che dovrebbero avere appunto una funzione «intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero». Con gli stessi fondi dovrebbero essere poi finanziati interventi per disabilità e povertà sanitaria – coloro che restano fuori dalle cure – e anche un sistema della sicurezza alimentare che prevede l'utilizzo di tecnologie avanzate per il tracciamento veterinario.

Sul fronte dell'innovazione invece dovrebbe essere finalmente realizzato il progetto incompiuto del fascicolo sanitario elettronico, che potrebbe permettere alla sanità pubblica una programmazione di medio periodo dei fabbisogni basata sull’elaborazione digitale di dati sanitari. Inoltre saranno finanziati «partenariati misti per soluzioni innovative nel settore life science (dalle biotecnologie alla biologia molecolare, ndr)» e nuove imprese. Saranno anche istituiti dei voucher per incentivare il trasferimento tecnologico e modificata la cornice giuridica che regola gli Ircc, cioè gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, cliniche che fanno anche ricerca – in Italia ce ne sono una cinquantina in maggioranza private – in modo che possano attrarre fondi. Infine, saranno aumentati i posti nelle specializzazioni e potenziati i corsi delle professioni sanitarie. Anche perché nei prossimi anni moltissimi medici andranno in pensione e i numeri di oggi non sono adeguati: come conferma il piano e come ha confermato la pandemia, mancano molti specialisti dagli anestesisti ai pneumologi.

l piano di ripresa serve all’Italia per tornare a crescere con investimenti che devono avere il maggiore ritorno possibile – come quelli in ricerca e sviluppo e reti infrastrutturali –, per il sistema sanitario potrebbero essere disponibili anche altri fondi, ad esempio quelli della Banca europea degli investimenti, oltre che ovviamente il Mes sanitario. Ma anche considerato tutto ciò per nove miliardi resta un vasto programma.

