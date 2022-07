La cantante Paola Turci e Francesca Pascale celebrano oggi la loro unione civile. Alle 17 nel Palazzo dei Priori a Montalcino, in Toscana, si svolgerà la cerimonia, poi la festa sarà al Castello di Velona.

La coppia, che sta insieme da due anni, è sempre stata molto riservata e anche le nozze sono riservate solo a pochi intimi: appena 30 invitati.

La notizia è stata pubblicata qualche giorno fa da Leggo e poi confermata dalle due, che però accanto alle congratulazioni di amici e fan hanno anche ricevuto insulti omofobi sui social network.

Tra i molti auguri ricevuti, anche quelli di Paolo Berlusconi, fratello di Silvio: «Formulo alla Pascale, una persona che per alcuni anni è stata vicina a mio fratello, gli auguri per una vita felice». Tra i politici, sono arrivati quelli della senatrice Pd Monica Cirinnà e del presidente della Liguria Giovanni Toti.

Pascale è stata per quasi dieci anni la compagna di Silvio Berlusconi, i due si sono lasciati nel 2020 ma Pascale ha continuato a spendere solo parole d’affetto per il leader di Forza Italia.

All’epoca della rottura, sebbene i due non si fossero mai sposati, era trapelato che Berlusconi avrebbe riconosciuto alla ex compagna a titolo di buonuscita circa 20 milioni di euro e circa un milione l’anno come somma per il mantenimento dello stile di vita.

© Riproduzione riservata