Riportiamo integralmente la lettera di Lola D., 11 anni, che ha scritto a Domani per lanciare il suo messaggio al presidente del consiglio Mario Draghi: per lei è necessario l’obbligo vaccinale.

Ho undici anni e vorrei rivolgermi al presidente del Consiglio, Mario Draghi. Le scrivo per dirle che non possiamo continuare così, con persone che pur di non vaccinarsi si fanno il tampone ogni due giorni. Non cambierà niente se non mettete l’obbligo di vaccinazione, perché più sono le persone vaccinate e meno ci sarà la possibilità di contagiarsi. Lo so che non mi ascolterà perché sono una ragazzina, ma lo dovrebbe fare proprio perché glielo dice una ragazzina che ancora non si può vaccinare.

