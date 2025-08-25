L’imbarcazione usata dalla cosiddetta Guardia costiera libica per attaccare la nave umanitaria è stata donata nel 2023 dall’Italia a Tripoli. Non è la prima volta che i militari libici usano le navi italiane per attaccare le Ong e i pescherecci nel Mediterraneo
Spari sulla Ocean Viking, i libici attaccano la ong dalla motovedetta donata dall’Italia
25 agosto 2025 • 16:35
