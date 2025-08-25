L’imbarcazione usata dalla cosiddetta Guardia costiera libica per attaccare la nave umanitaria è stata donata nel 2023 dall’Italia a Tripoli. Non è la prima volta che i militari libici usano le navi italiane per attaccare le Ong e i pescherecci nel Mediterraneo

La nave umanitaria Ocean Vaking della Sos Méditerranée è stata attaccata dalla cosiddetta Guardia costiera libica domenica 24 agosto mentre prestava soccorso a decine di persone in difficoltà in acque internazionali, a circa 40 miglia nautiche a nord della costa libica. Secondo quanto riportato dall’equipaggio della Ocean Viking non ci sono stati feriti, «ma le attrezzature di soccorso essenziali, così come la nave stessa, hanno subito danni significativi».

L’attacco contro la nave umanitaria chiama direttamente in causa il governo italiano. La motovedetta usata dai militari libici è infatti una delle imbarcazioni cedute dall’Italia al governo di Tripoli e gli stessi uomini a bordo potrebbero essere stati addestrati in Italia, secondo quanto previsto dagli accordi tra Roma e il governo libico riconosciuto dall’Onu.

La vicenda

A raccontare quanto successo nella notte tra sabato 23 agosto e la mattina di domenica 24 agosto è la stessa Ong tramite i suoi canali social. La nave era stata autorizzata dal Centro di coordinamento italiano a interrompere la rotta verso il porto di sbarco assegnato e a cercare un’altra imbarcazione in difficoltà nelle acque internazionali.

Nel corso di questa operazione, la Ocean Viking è stata avvicinata dalla Guardia costiera libica, che ha intimato all’equipaggio di lasciare la zona e dirigersi verso nord prima di aprire il fuoco senza alcun preavviso o ultimatum. L’assalto, prosegue la Ong, è durato almeno 20 minuti ininterrotti e le foto diffuse sui social testimoniano i danni arrecati all’imbarcazione.

Tra le testimonianze pubblicate dall’Ocean Viking vi sono anche una foto della motovedetta guidata dai libici. Sebbene la qualità del materiale fotografico non sia alto, è possibile capire che si tratta di una motovedetta classe Corrubia, probabilmente la Murzuq 662 o la Houn 664. Entrambe sono state donate a Tripoli nel 2023, come testimoniato dal comunicato stampa diffuso a giugno dello stesso anno dall’Agenzia Industrie della Difesa (Aid).

A immortalare la consegna delle due motovedette, cedute gratuitamente dall’Italia alla controparte di Tripoli, è stato anche Abdurahmans Salem Ibrahim Milad, detto Bija, ex comandante della guardia costiera, responsabile dell’Accademia navale a Janzour, nonché tra i più noti trafficanti di esseri umani al mondo. Ripercorrendo a ritroso i post del suo profilo Facebook, alla data di giugno 2023 si trova un video delle due imbarcazioni. Le motovedette sono molto simili tra di loro e a differenze delle altre imbarcazioni cedute dall’Italia a Tripoli non presentano più i numeri identificativi normalmente riportati sui fianchi.

Italia-Libia

Ufficialmente, l’Italia cede da anni le proprie motovedette ricondizionate alle autorità libiche nell’ambito del progetto europeo “Support to integrated Border and Migration Management in Lybia (Sibmmil)” per contrastare i traffici illegali di migranti e controllare le frontiere. Nella pratica, le imbarcazioni cedute alla cosiddetta Guardia costiera libica sono state più volte usate dai militari di Tripoli per attaccare navi umanitarie o i pescherecci italiani in acque internazionali.

L’ultimo invio di imbarcazioni ricondizionate risale al 2023, ma le forniture sono iniziate nel 2009 con il governo Berlusconi. Nel giro di due anni, Roma donò a Gheddafi sei motovedette classe Bigliani dismesse dalla Guardia di finanza nell’ambito del Trattato di amicizia tra Italia e Libia. Quello stesso accordo fece poi da base per il Memorandum Italia-Libia firmato da Paolo Gentiloni nel 2017, con cui il governo italiano si impegnò a fornire altre sei motovedette e ad addestrare i militari libici nella Scuola nautica della Guardia di finanza di Gaeta.

Nel 2018, con il governo Conte I, l’Italia si impegnò a cedere a Tripoli altre dieci motovedette classe 500 e due unità navali classe Corrubia, più relativo addestramento.

La Turchia

L’ultima consegna di motovedette a Tripoli è stata effettuata dal governo Meloni nel 2023, pochi mesi dopo il rinnovo del Memorandum d’intesa sull’immigrazione e a pochi giorni dalla sigla di un altro accordo da 8 miliardi tra Eni e la National Oil Corporation libica. Le tempistiche dicono molto sugli interessi italiani in Libia e sulle modalità con cui Roma continua a cercare di accaparrarsi la benevolenza di Tripoli.

Ma nella regione c’è un altro attore che conta più del nostro governo: la Turchia. Ankara sta intessendo rapporti sempre più stretti con il governo di Tripoli anche sul piano militare. In più occasioni, negli ultimi anni, i militari turchi hanno addestrato la controparte libica usando le motovedette italiane e Ankara si è dimostrata più volte un alleato fondamentale per resistere alle pressioni del generale Haftar, che controlla l’altro centro di potere della Libia.

Inoltre, il 10 luglio il governo di Tripoli e quello turco hanno siglato un nuovo accordo di cooperazione militare che rafforza ulteriormente i legami tra i due paesi, mettendo ancora più da parte l’Italia.

