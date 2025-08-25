Erano 87 le persone a bordo della nave, quando un ulteriore soccorso è stato impedito con gli spari dalla motovedetta libica. Sos Mediterranèe chiede ora «un’indagine immediata, trasparente e indipendente» e che venga «interrotta ogni tipo di collaborazione» con la Libia

Venti minuti di terrore. Centinaia di proiettili sparati, in mare aperto, contro decine di persone appena salvate dalle onde e costrette a nascondersi sul ponte della nave umanitaria Ocean Viking per sfuggire ai colpi. Accade davanti alle coste italiane e a sparare su naufraghi ed equipaggio da una motovedetta - donata a Tripoli dall’Italia - è la cosiddetta guardia costiera libica. «Le persone a bordo non sono state ferite», racconta a Domani Barbara Antonelli di Sos Méditerranée. «Ma tutti hanno temuto per la propria vita».

«Significativi» i danni alle attrezzature di soccorso e alla stessa nave: i segni dei proiettili, all’altezza della testa, i finestrini della nave frantumati, i tre gommoni per i salvataggi danneggiati. L’imbarcazione, cui era stato inizialmente assegnato come porto sicuro quello di Marina di Carrara, a 1.300 km dall’area di salvataggio, ha poi fatto rotta verso il nuovo porto di destinazione, Augusta.

Il racconto

Sono da poco passate le 15 del 24 agosto, la Ocean Viking, nave di ricerca e soccorso noleggiata da Sos Méditerranée in collaborazione con la Federazione internazionale delle società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, si trova in acque internazionali, a una quarantina di miglia a nord della costa libica. Tra sabato e domenica ha effettuato due soccorsi, il primo con 47 sopravvissuti - tanti provengono dal Sudan in guerra, ci sono anche 9 minorenni non accompagnati – il secondo altre 40.

Con 87 persone a bordo la nave, racconta Antonelli, viene poi «autorizzata dal Centro di coordinamento italiano a interrompere la rotta verso il porto di sbarco» e andare in aiuto di un’altra imbarcazione, la terza, in difficoltà. Ma il soccorso viene impedito: una motovedetta di classe Corrubia della guardia costiera libica avvicina la Ocean Viking e le intima, in inglese e in arabo, di lasciare la zona.

È quello che stiamo facendo, rispondono dalla nave ai libici. Inutilmente. «Senza alcun preavviso o ultimatum due uomini a bordo della motovedetta hanno aperto il fuoco sulla nostra nave, iniziando un assalto durato almeno 20 minuti ininterrotti». E «prendendo di mira deliberatamente l’equipaggio sul ponte». Sono scene di guerra quelle del video dell’assalto diffuso dalla ong.

La Ocean Viking lancia un mayday alla Nato che indirizza la nave alla più vicina unità, «una nave della marina italiana», spiegano da Sos. Marina che però «non ha mai risposto alla chiamata». Dallo Stato maggiore della Difesa al momento non sono arrivati commenti.

Le reazioni

«È la diretta conseguenza della collaborazione dell’Italia e dell’Europa con la guardia costiera libica che negli anni è stata formata, attrezzata e finanziata», dice la direttrice di Sos Valeria Taurino. «Denunciamo con forza le azioni criminali delle milizie libiche sostenute e finanziate dal governo italiano», tuona anche Mediterranea Saving Humans.

La sua nave è stata fermata nelle scorse ore a Trapani dalle autorità italiane in applicazione del decreto Piantedosi. Perché, dopo aver soccorso 10 persone, ha disobbedito al Viminale e portato i naufraghi nel porto siciliano invece che in quello assegnato, la ben più lontana Genova.

Nel frattempo, tra venerdì e sabato, la nave a vela Nadir di ResqShip ha salvato 65 persone da un gommone dentro cui c’erano anche i corpi di tre sorelle sudanesi di 9, 11 e 17 anni. E un’altra persona è dispersa. «Sono le ultime vittime della pericolosa rotta migratoria del Mediterraneo, che ha causato oltre 30mila morti dal 2014», dice Medici senza Frontiere.

Sos Mediterranèe chiede ora «un’indagine immediata, trasparente e indipendente» e che venga «interrotta ogni tipo di collaborazione con chi compie atti di guerra illegittimi nei confronti di operatori umanitari e persone in fuga». Sullo sfondo il famoso memorandum Italia-Libia, firmato nel 2017 dal governo di Paolo Gentiloni. Se entro il 2 novembre il governo non interverrà per modifiche o abrogazione, l’accordo si rinnoverà automaticamente - per la terza volta - dal 2 febbraio 2026.

La Libia

Da tempo Onu e osservatori internazionali parlano di una guardia costiera libica che non è un’entità unica ma segue la frammentazione del paese, permeata da milizie criminali colluse con trafficanti e contrabbandieri. «È un paese diviso dove nessuno ha veramente il controllo, tantomeno il governo di Tripoli», spiega a Domani Claudia Gazzini, Senior analyst per la Libia dell’International Crisis Group.

Tripoli «è teatro di scontro di forze rivali tra loro ma entrambe alleate al governo di unità nazionale guidato dal primo ministro Abdul Hamid Dbeibah», che controlla Tripoli e la Libia nord-occidentale.

Tra l’altro, il procuratore generale libico ha annunciato di voler cooperare con la Corte penale internazionale e consegnare Osama Njeem Almasri, il torturatore arrestato in Italia e poi rimpatriato dal governo otto mesi fa. «C’è una rottura a Tripoli ma il fatto che Almasri – personaggio scomodo che fa parte della coalizione anti-Dbeibah – sia ancora a piede libero racconta della mancanza dello stato di diritto e che il governo e le forze alleate», quelle con cui Italia ed Europa fanno accordi, «non dettano legge».

