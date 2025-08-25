Erano 87 le persone a bordo della nave, quando un ulteriore soccorso è stato impedito con gli spari dalla motovedetta libica. Sos Mediterranèe chiede ora «un’indagine immediata, trasparente e indipendente» e che venga «interrotta ogni tipo di collaborazione» con la Libia
Ocean Viking attaccata dai libici dopo due salvataggi: «Dalla Marina nessuna reazione»
25 agosto 2025 • 19:09
