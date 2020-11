Aumentano ancora le persone ricoverate in terapia intensiva per il Covid-19: sono 1.939 in totale, 96 in più rispetto a ieri. Ancora alto pure il numero delle vittime: sono 208. Invece è in calo il numero di nuovi contagi: son 29.907, ieri erano 1.851 in più. Ma calano anche i test eseguiti, come ogni weekend: i tamponi sono stati 183.457, un dato di molto inferiore rispetto a ieri (la differenza è di più di 32mila tamponi). Se si guarda dunque al tasso di positività, rispetto ai tamponi eseguiti, il dato è in crescita: oggi superiamo il 16 per cento, ieri era del 14,7 per cento. Significa che un tampone ogni sei eseguiti dà esito positivo.

