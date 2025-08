«Mi sento come se fossi seppellita viva. Qui i bambini scendono in strada, corrono e si fanno l’aerosol con i veleni. Adesso, senza dirci nulla, ci vogliono pure mettere una discarica dentro casa. Tanto, dicono, c’è già l’Ilva. Veleno in più o in meno, che differenza fa?» dice Maria Lupoli, con la voce di chi ne ha viste tante.

Negli occhi la rabbia e lo sconforto di chi non ha scelta ma si rifiuta di cedere alla rassegnazione. Lei lo specchio delle Case Bianche di Paolo VI, quartiere popolare che sorge vicino all’ex Ilva di Taranto.

Maria, che ha cresciuto qui sua figlia, sa come vanno le cose: funzionari lontani, seduti dietro le scrivanie dei loro uffici, decidono della salute di chi è stato costretto a respirare quella polvere che avvelena ogni respiro. La decisione calata dall’alto questa volta si chiama impianto di rifiuti inerti non pericolosi, «c’hanno intimato di chiamarlo così e non discarica, altrimenti, dicono che ci querelano. È più elegante, forse fa meno paura».

La discarica autorizzata

Foto di Paolo di Falco

Grande quanto cinque campi da calcio, l’impianto fresco di Paur (Provvedimento autorizzatorio unico regionale) nascerà a soli 900 metri da Paolo VI e dal reparto oncologico del vicino Moscati di Taranto. Un flusso di oltre 18.000 tir l’anno, carichi di rifiuti da stoccare, selezionare e trattare – 260.000 tonnellate in totale – è ciò che prevede il progetto destinato a insediarsi in una zona a destinazione agricola. Terra pensata per coltivare, non per raccogliere scarti.

Non a caso l’iniziativa ha anche incassato parere non favorevole sia dalla Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio della regione Puglia, che ha segnalato il rischio di «minare l’integrità del territorio», sia da Arpa, che ha invece evidenziato criticità legate alla «possibile sottostima dello scenario emissivo» di un impianto di tali dimensioni.

L’ultimo di parere, essenziale ma non richiesto, è quello di chi l’impianto lo vedrà affacciandosi dalla finestra. «Siamo stanchi di non essere mai considerati. Nessuno ci ha detto nulla, lo abbiamo scoperto solo a giugno», sottolinea Maria che insieme ad altre cinquanta mamme del quartiere ha deciso di organizzarsi e scendere in piazza per difendere «il diritto alla vita dei nostri figli, dei futuri nascituri. Io ho avuto due tumori, ho perso mio marito, mio fratello… Non possiamo restare a guardare mentre decidono sulla nostra salute».

L’impegno delle madri

Della stessa opinione sono anche le altre madri intervenute all’assemblea alle Case Bianche di questo lunedì. In mezzo a qualche scivolo ed altalena, da poco installati e custoditi a vista, a risuonare sono state parole che non tramontano mai in questo lembo di Puglia bistrattato da destra e sinistra. C’è chi ha fatto riferimento ai «veleni con cui continuano ad ammazzare i nostri figli» e chi a quella «violenza di salute di cui quasi non ti accorgi visto che una mattina qualunque ti svegli già vestito e sdraiato nella cassa».

Voci, volti, sguardi che rivendicano il proprio diritto alla salute perché non c’è nulla di normale nel vedere un bambino correre per strada e sapere che, insieme all’aria, sta inalando veleni. Ma a Paolo VI, così come ai Tamburi, ci si convive. Si cresce «con quella puzza nei polmoni» e con una consapevolezza che non dà tregua: attraverso autorizzazioni e permessi, da qualche parte, qualcuno decide quanto ancora ti è concesso respirare. Sempre lontano, sempre altrove, sempre scaricando la responsabilità su altri.

La sensazione che accomuna Maria e le altre madri è quella di sentirsi come in trincea. Scendono in piazza non per ideologia, ma perché hanno troppo da perdere. Perché ogni camion che passerà sotto le loro finestre porterà con sé l’ennesima rinuncia, l’ennesimo pezzo di futuro strappato a una terra che ha già dato tutto.

E mentre la burocrazia continua a parlare di «impianto per inerti non pericolosi», qui si parla di figli, di corpi, di vite. «Non stiamo chiedendo mica la luna. Vogliamo vivere, vogliamo respirare, vogliamo dare una speranza ai nostri bambini. Quella che loro stanno cercando di distruggerci» dice un’altra delle madri di Paolo VI.

Nessuno, nel quartiere, si fa illusioni. Il progetto dell’impianto resta confermato e la distanza tra chi decide e chi subisce continua a essere enorme. Ma rimane la convinzione che qualcosa si possa ancora cambiare, dal basso, insieme. Rimane la certezza che non c’è più tempo per stare zitti, per contare i giorni, i camion, i veleni. Perché questa è una battaglia che il comitato delle mamme delle Case Bianche non può e non vuole perdere.

Lo fanno per i loro figli, per quelli che verranno, per chi ogni giorno respira aria che non dovrebbe. E finché ci sarà anche solo una madre disposta a farsi sentire, a non voltarsi dall’altra parte, questa storia non finirà seppellita sotto la stessa polvere che qui ha già lasciato troppi segni.

