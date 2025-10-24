Oltre i femminicidi: quella violenza che la comunità non legge

L’uccisione di una donna, spesso, è solo l'apice di una storia di abusi e maltrattamenti. Ma c’è una mancanza di conoscenza e, spesso, anche chi si trova accanto alle vittime fatica a capire cosa sta succedendo e come deve comportarsi
Luciana Ronchi, 62 anni, è stata uccisa il 22 ottobre a Bruzzano, a nord di Milano, dall’ex compagno, Luigi Morcaldi, che l’ha inseguita per una cinquantina di metri colpendola con un coltello. Conoscenti hanno raccontato che lei l’aveva allontanato per il suo atteggiamento violento, mentre lui si appostava vicino casa della donna da almeno un mese. Sempre a Milano, una settimana prima, Pamela Genini, 29 anni, è stata colpita a morte con trenta coltellate dall’ex compagno, Gianluca Soncin, che s