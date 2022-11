In corso trenta perquisizioni domiciliari, mentre quattro persone sono state arrestate e mandate in carcere

La polizia di stato di Napoli, su delega del procuratore della Repubblica partenopea, sta eseguendo un’operazione antiterrorismo, condotta dalla Digos, dalla Direzione centrale della polizia di prevenzione e dalla polizia postale. In totale sono in corso gli arresti in carcere di quattro persone residenti a Napoli, Caserta e Avellino.

Sono accusate di appartenere a un’associazione con finalità di terrorismo di matrice neonazista, suprematista e negazionista. Nella stessa ordinanza è disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di un’altra persona, a Roma, gravemente indiziata di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. Sono in corso trenta perquisizioni domiciliari in tutta Italia.

I quattro erano già stati perquisiti nel 2021 quando la procura di Napoli aveva coordinato un’operazione contro l’associazione sovversiva e neonazista Ordine di Hagal a cui gli arrestati sono ritenuti appartenenti.

Le perquisizioni del maggio 2021 furono disposte per neutralizzare presunti eventi critici dedotti dall'analisi di alcune intercettazioni dalle quali emergeva la disponibilità di armi e l'intenzione di programmare azioni violente

L’arresto a Bari

Lo scorso 27 ottobre a Bari è stato arrestato un giovane che secondo le forze dell’ordine aveva anche intenzione di pianificare un attentato per difendere «la razza bianca».

Secondo gli inquirenti il giovane era un membro dell’organizzazione neonazista e suprematista The Base, considerata una «minaccia terroristica» negli Stati Uniti e con affiliati sparsi in tutta Europa, ma in Italia agiva come lupo solitario e per gli investigatori era pronto al sacrificio estremo. Nella sua abitazione sono state trovate anche diverse armi.

