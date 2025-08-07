È stata l’estate in cui il Galatasaray ha speso 75 milioni per l’attaccante del Napoli con 20 di ingaggio, il Fenerbahçe di Mourinho ha soffiato giocatori alla A e alla Premier. Cosa sta accadendo? Sul campionato turco insiste una rete di interessi che comprende il sistema creditizio, la politica del paese, le polisportive. Che hanno usato basket e pallavolo come laboratorio delle loro ambizioni

Arabia, Stati Uniti e adesso la Turchia. Dopo Saudi Pro League e Mls, anche la Super Lig ha iniziato a spendere in maniera sempre più decisa, riuscendo a soffiare grandi giocatori e potenziali campioni ai primi cinque campionati europei. Per anni il campionato turco è stato definito un «cimitero degli elefanti» perché tanti campioni si sono trasferiti lì in età avanzata. Van Persie, Drogba, Sneijder, Eto’o e Özil sono solo alcuni degli esempi più noti. Qualcosa sembra essere cambiato. Pur continuando ad accogliere grandi nomi a fine carriera (i vari Mertens, Dzeko e Immobile), da qualche anno le grandi squadre turche hanno iniziato a spendere sempre di più e in un altro modo, vincendo anche duelli di mercato con club più famosi e vincenti.

La scorsa estate il Fenerbahçe di Mourinho ha battuto la Roma nella corsa a En-Nesyri. L’attaccante marocchino è arrivato dal Siviglia per poco meno di 20 milioni di euro e oggi è il secondo acquisto più costoso della storia della Super Lig. Quest’anno ha superato il Milan nella corsa ad Archie Brown (23 anni). Il terzino inglese, arrivato dal Gent per circa 8 milioni, ha preferito la Turchia al club rossonero. E non finisce qui. La squadra gialloblù di Istanbul ha preso anche Duran (21 anni) dall’Al Nassr. L’attaccante inglese è arrivato sì in prestito, ma percepirà uno stipendio da circa 20 milioni di euro. Per rendere l’idea, in Serie A il calciatore che guadagna di più, Dusan Vlahovic, ne guadagna 12 l’anno.

Il caso Osimhen

È proprio grazie a un ricco salario che il Galatasaray, l’altra squadra di spicco di Istanbul, è riuscita a convincere un talento come Sané (29 anni) a trasferirsi in Turchia. L’esterno tedesco si è svincolato dal Bayern Monaco e ha accettato di trasferirsi in Super Lig per uno stipendio di circa 9 milioni. Niente a che vedere con l’ingaggio di Victor Osimhen (26 anni), l’acquisto più costoso nella storia del club e di tutto il campionato turco. Al termine di una trattativa infinita, l’attaccante nigeriano ha lasciato il Napoli per 75 milioni di euro e in Turchia ne guadagnerà più di 20 l’anno. Non è rimasto a guardare neanche il Besiktas, altra big del campionato che ha sede nella capitale. I bianconeri hanno acquistato il 24enne Kocku dal Benfica per 30 milioni. Il trequartista ha firmato un contratto da 5 milioni l’anno. Quindici milioni è stato il costo complessivo di Tammy Abraham (27 anni), arrivato in prestito con obbligo di riscatto dalla Roma per sostituire Immobile, tornato in Italia.

Restano alcuni punti interrogativi. Secondo i dati di Transfermarkt Besiktas, Galatasaray e Fenerbahce hanno rispettivamente 302,3, 332,6 e 332 milioni di debiti. Con 102,85 milioni la Super Lig è oggi il secondo campionato al mondo con il peggior saldo tra entrate e uscite. Peggio ha fatto solo la Premier League, che ha un saldo di meno 972 milioni. Resta da capire la sostenibilità di queste operazioni. Quel che è certo è che le tre grandi squadre turche fanno sul serio e sono determinate a essere protagoniste anche – e soprattutto – nelle coppe europee, utili per aumentare i ricavi. Nel 2022 Erden Timur, al tempo vicepresidente del Galatasaray, aveva dichiarato: «Ci saranno sei grandi campionati in Europa e la Turchia ne farà parte. Siamo qui per questo. Squadre come Galatasaray, Beşiktaş e Fenerbahçe potranno vincere la Champions League». E se tre anni fa sembrava assurdo anche solo pensarlo, oggi appare meno improbabile.

Erdogan e i debiti

Da dove provengono tutti questi soldi? I club turchi hanno sottoscritto negli ultimi tempi ricchi contratti di sponsorizzazione e hanno condotto operazioni commerciali spesso molto rischiose. La federazione ha imposto qualche anno fa la ristrutturazione dei debiti ai club, il governo Erdoğan è intervenuto per evitare il fallimento. La banca statale Ziraat e gli altri istituti di credito del paese hanno concordato piani di rientro spalmati su più stagioni,

E se nel calcio si parla ancora di sogno, altrove la Champions è già realtà. Nel basket maschile il dominio delle squadre turche è lampante. Per sette volte negli ultimi dieci anni un club del paese ha raggiunto la finale di Eurolega e per quattro volte ha conquistato il titolo. Il Fenerbahce ha vinto nel 2025 e nel 2017, l’Efes ha firmato una straordinaria doppietta nel 2021 e 2022. Le partite di basket in Turchia sono seguitissime e giocare in trasferta nei palazzetti di Efes e Fenerbahce è un vero incubo per l’intensità del tifo. La casa dell’Efes, il Sinan Erdem Spor Salonu, è la terza arena più grande d’Europa e può accogliere fino a 16mila persone. Raramente un posto resta vuoto. La Ülker Sports Arena, palazzetto del Fener, può accogliere “solo” 13.800 persone, ma per il tifo che viene prodotto sembra che siano molte di più. Anche a livello di stipendi le due squadre turche primeggiano in Europa: quattro dei dieci giocatori più pagati dell’Eurolega 2025 giocano tra Efes e Fenerbahce. E questo, di conseguenza, rende i due club tra i più appetibili anche per i campioni che lasciano la NBA.

La pallavolo femminile

Ma c’è spazio – e dominio – anche per lo sport femminile. Negli ultimi dieci anni il VakifBank, club di Istanbul, ha vinto quattro volte la Champions League di pallavolo e le ultime due finali, entrambe vinte da Conegliano, si sono svolte in Turchia, nel 2024 ad Adalia e nel 2025 nella capitale. Il coach di Conegliano, Daniele Santarelli, è anche l’allenatore della nazionale turca, con cui ha vinto la Nations League e l’Europeo nel 2023. Due risultati storici, perché mai prima di quelle vittorie una nazionale femminile turca aveva vinto una medaglia d’oro. In una recente intervista a Sky Sport lo stesso Santarelli ha spiegato che la pallavolo turca è in grande crescita ed è convinto che ci siano ancora importanti margini di miglioramento.

Nel 2022 Paola Egonu ha lasciato Conegliano per passare al Vakif, dove ha guadagnato un milione di euro a stagione. Alessia Orro, altra stella della nostra Nazionale, si sta per trasferire al Fenerbahce e guadagnerà circa 600 mila euro. La giocatrice più pagata al mondo è la serba Tijana Bošković, gioca al Vakif e ha uno stipendio di circa 2,5 milioni l’anno. Cifre da capogiro, che rendono il campionato turco tra i più attraenti al mondo per tutte le giocatrici più forti. Accade perché in Turchia i club sono spesso polisportive.

Per tornare al calcio, ma restando in campo femminile, quest’estate anche due calciatrici italiane hanno lasciato la Serie A per trasferirsi in Turchia. Dopo tre stagioni e due scudetti vinti alla Roma, Valentina Giacinti ha firmato con il Galatasaray, mentre Asia Bragonzi è passata dalla Juventus al Trabzonspor. Per vederle in campo bisognerà aspettare ancora un po’, la Super Lig maschile è pronta a partire stasera. Si comincia con il Galatasaray di Osimhen e il Gaziantep. Poi toccherà a tutte le altre. Una nuova stagione con aspettative altissime. Cimitero degli elefanti? Non più. Oggi la Super Lig è la culla di un nuovo sogno.

