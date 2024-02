Una donna di 41 anni è stata uccisa a coltellate a Bovolenta, in provincia di Padova. Il corpo è stato scoperto in casa della madre, in viale Italia, non lontano dalla stazione dei carabinieri, che sono intervenuti tempestivamente assieme al personale sanitario del 118. I militari dell’arma sono ora in cerca del marito della vittima, 39 anni, che al momento risulta irreperibile.

Non sono ancora chiare le dinamiche dell’accaduto. La zona è stata transennata dai carabinieri del nucleo investigativo che stanno effettuando tutte le indagini del caso.

La donna, molto conosciuta in paese, lascia un figlio di 12 anni. «La conoscevo bene, sono notizie che lasciano senza fiato», ha detto la sindaca di Bovolenta, Anna Pittarello. «Ho piena fiducia negli inquirenti, affinché si possa arrivare in tempi rapidi alla conclusione delle indagini».

