Ce l’abbiamo fatta, siamo arrivati alla serata finale. E in una specie di sindrome di Stoccolma c’è già un po’ di malinconia nell’aria. Ci mandano a letto alle 3. Non si uccidono così anche i cavalli?

Ce l’abbiamo fatta, siamo arrivati alla serata finale di Sanremo 2023. E in una specie di sindrome di Stoccolma c’è già un po’ di malinconia nell’aria per quando domani ci sveglieremo e questo magnifico sequestro di persona che è il Festival di Sanremo sarà finito. Torneremo alle nostre piccole vite, senza più nulla da pagellare. Ma non temete, abbiamo ancora sei ore di questa cosa che amiamo odiare e odiamo amare. Non è un refuso, sono proprio sei ore. Ci mandano a letto alle 3. Non si uccidono così anche i cavalli?

LA BANDA DELL’AERONAUTICA – Partiamo con l’inno di Mameli della banda dell’Aeronautica e con l’intervento del generale Goretti, che coglie l’occasione per consigliare l’arruolamento ai giovani. Nonno, sei tu? Ma sì dai, 8, viva l’Italia.

GIANNI MORANDI – Se avevate ancora dei dubbi che Gianni Morandi fosse l’uomo migliore d’Italia, stasera fa un omaggio a Lucio Dalla che spazza via qualsiasi incertezza. Voto 10, 100, 1000.

© Riproduzione riservata