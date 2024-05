Angelo Onorato, marito dell'eurodeputata della Democrazia Cristiana Francesca Donato, è stato trovato morto a Palermo. Il corpo dell’uomo, di professione architetto e titolare di due attività commerciali, è stato rinvenuto, intorno all’ora di pranzo, privo di vita nella sua auto, una Range Rover, in via Ugo La Malfa. «Angelo è morto, me l’hanno ucciso», avrebbe detto Donato ad alcuni suoi colleghi di partito, dopo che ha cercato il marito per tutta la mattina.

Gli agenti della polizia l’hanno trovato seduto al posto di guida. Intorno al collo aveva una fascetta di plastica stretta al collo. Secondo le prime informazioni, non ci sono segni di colluttazione. Gli inquirenti stanno seguendo tutte le piste, non escludendo nemmeno il suicidio. L’ipotesi più accreditata è comunque quella dell’omicidio. Onorato aveva un appuntamento con una persona.

Sul luogo della tragedia sono arrivati, oltre alla moglie, parenti e amici, mentre arrivano reazioni dal mondo della politica. Tra le prime a manifestare cordoglio Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega Salvini Premie: «La notizia della morte di Angelo Onorato, marito della collega Francesca Donato, mi sconvolge. Esprimo il mio più sentito cordoglio e la nostra vicinanza a Francesca, ai figli e ai familiari tutti, colpiti da questa tragedia».

