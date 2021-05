Emanuele Burgio è figlio di Filippo Burgio, condannato a nove anni di carcere per mafia. Secondo gli inquirenti il suo omicidio si tratterebbe un regolamento di conti di droga. Una folla arrabbiata di duecento persone si è radunata davanti l’ospedale dove i medici hanno tentato di radunare il giovane 26enne

È stato un agguato in pieno stile mafioso a uccidere Emanuele Burgio in via dei Cassari nel mercato della Vucciria a Palermo.

I killer hanno sparato tre colpi d’arma da fuoco sul corpo del giovane 26enne figlio di Filippo Burgio, condannato con sentenza definitiva per mafia a nove anni di carcere. Filippo Burgio era considerato il cassiere della famiglia di Palermo centro durante la reggenza di Gianni Nicchi del mandamento Pagliarelli.

A nulla sono serviti i soccorsi del 118 che hanno trasportato il giovane in codice rosso all’ospedale di Palermo. Mentre i medici tentavano di rianimarlo, fuori la struttura si è radunata una folla di duecento persone. Erano amici e parenti del figlio del boss. Volevano vederlo a tutti i costi e per calmare la folla sono dovute intervenire le forze dell’ordine.

Sull’omicidio sta indagando la squadra Mobile che ha preso in visione le telecamere di sicurezza di via dei Cassari. Da una prima ricostruzione, gli inquirenti pensano che l’omicidio sia un regolamento di conti legato a una questione di droga. Insomma, l’ennesimo delitto criminale consumato nella città di Palermo.

© Riproduzione riservata