La polizia ha sequestrato il telefono della bimba di dieci anni finita in arresto cardiorespiratorio dopo aver partecipato alla Black out challenge, una prova di soffocamento estremo da filmare e pubblicare sul social network per adolescenti TikTok. Si tratterebbe di una prova di resistenza al soffocamento a cui ci si iscrive tramite l'applicazione Hanging challenge. I partecipanti devono legarsi una cintura al collo e resistere il più possibile in diretta con altri partecipanti. Secondo quanto appreso dagli inquirenti, i genitori hanno trovato la figlia in casa a terra incosciente con la cintura stretta alla gola e il telefono vicino.

