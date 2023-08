Due volte l’anno, in piazza del Campo, si corre la giostra più antica e famosa del mondo (da quasi 500 anni), dove la gente ha bisogno di sapere chi sei per poterti dare confidenza, La corsa dura due minuti ma il Palio dura tutto l’anno, immerso in un clima dove è forte il senso di comunità e di appartenenza

Guardi Giordhan, un mezzosangue di oltre vent’anni, e pensi alla potenza che fu, alla velocità, all’eleganza. Ha corso quattro volte il Palio, senza vincerne nessuno. Per gli standard umani, non è esattamente un modello vincente. Nel 2021 nessuno poteva più prendersi cura di lui.

E allora lo hanno portato al Pensionario, a Radicondoli, un maneggio adagiato nel verde e nella quiete. Questo locus amoenus per i cavalli da Palio è gestito dai carabinieri della biodiversità. All’inizio, negli anni 90, ci finivano solo i campioni, le leggende, i più veloci. Poi lo hanno aperto a tutti, anche ai cavalli meno celebrati tra le contrade.

In questo momento gli ospiti sono sette, e soltanto Elisir Logudoro ha vinto, nel 2008, per il Bruco. Ci sono i paddock, i prati, i fattori, i veterinari. I cavalli vengono accuditi fino all’ultimo giorno e il costo è tutto sulle spalle del Comune. A Siena, dicono, nessuno si dimentica mai di loro. Ce ne sono oltre un migliaio sparsi tra la città e gli altri comuni.

L’amministrazione arriva a spendere ogni anno circa 300mila euro per tutto ciò che riguarda la salvaguardia e la crescita di questo essere vivente così carico di significato e bellezza. Qui, dove due volte l’anno si corre la giostra più antica e famosa del mondo (da quasi 500 anni), dove la gente ha bisogno di sapere chi sei per poterti dare confidenza, si vive una contraddizione.

L’appartenenza

L’attimo del Palio, quei due minuti carichi di tensione e adrenalina, è la conclusione di un percorso. Antonio Carapelli, presidente del Consorzio che tutela la tradizione, spiega che «le contrade non vivono solo di questo, sono degli enti di mutuo soccorso». All’interno delle contrade (su 17 solo 10 corrono il Palio, a turno) «tutto è basato sul sociale: ci sono attività per le categorie più deboli, per la terza età, per favorire i più giovani». È questo senso di comunità a rendere il Palio un’epifania.

Nel corso del tempo i riti sono divenuti rappresentazioni. Non per questo meno sentiti. Non essendoci ospedali in ogni contrada, ai neonati viene messa una cassetta della loro terra di appartenenza sotto il lettuccio. Ci sono i battesimi pagani, e i feretri sono esposti nell’oratorio della contrada. «Chi viene a Siena per il Palio può non conoscere questi aspetti», dice Carapelli. L’integrazione è uno dei punti chiave. Essere di Siena è più di un legame, è un filo indissolubile. Ma non esclusivo. Ci sono neo-senesi che arrivano dal Sud, altri da Bergamo. Una famiglia dall’Ucraina. Dritan Filaj qui lo chiamano tutti Tano.

È nato a Fratar, Albania. Ha 49 anni e vive a Siena dal 2000. È della Tartuca e ha un bar. «Alessio e Enea, i miei figli, sono tartuchini dal 2018. Un anno bello, un anno di vittoria. Lavoravo al Ministero degli Esteri in Albania, poi ho girato. Bari, Germania, Nord Italia. Qui ho trovato una famiglia».

L’attenzione mediatica

Il Palio comincia così, tra le cene e le raccolte fondi nelle contrade. E poi esplode in Piazza del Campo a luglio e a Ferragosto. Chi viene da fuori vive solo la superficie. Ma se in superficie la tradizione si è cristallizzata in uno show - l’attenzione mediatica è altissima: dirette tv, la Ritual Film in Usa ha appena prodotto un docu, l'emittente di stato giapponese ha realizzato un servizio di recente, ogni anno a Siena ricevono centinaia di richieste per reportage e approfondimenti -, tra le strade della città il Palio è un organismo vivo. «Non è una rievocazione storica, è la vita di questo posto», dice Emanuele Squarci, rettore del Magistrato delle contrade.

Una vita che si è adattata ai tempi. Carapelli assicura che «il mondo del Palio non è ancorato ai secoli scorsi, ma è in continua evoluzione». Lo si è visto con la sicurezza. L’anello della piazza più famosa del mondo ha conservato l’aspetto di steccati in legno, però modificati ad hoc per renderli una specie di porta antipanico. Questo permette il rapido deflusso della gente.

I cavalli

Il punto più controverso sono i cavalli. Da anni le associazioni ambientaliste chiedono la chiusura del Palio per manifesta crudeltà. Ora, un movimento per il rispetto di tutti gli animali, ha indetto tre referendum, promette di consegnare la petizione per l’abolizione del Palio ai ministeri dell’agricoltura, dell’ambiente, alla Rai e alla Procura della Repubblica di Siena.

Ma i sostenitori sono appena 5mila contro i quasi 54mila abitanti della città. «Le petizioni non bastano. Non siamo politici - dice Giancarlo De Salvo, il presidente che ha fondato l’associazione con altri quattro membri -, ma un referendum è un’azione politica».

Perché vogliono chiudere il Palio è la vera domanda. «Gli animali sono maltrattati. Ci sono incidenti ogni volta». A Siena, però, il Comune, già con l’amministrazione De Mossi, e con l’attuale sindaca Nicoletta Fabio ha posto un forte accento sull’animalismo. «Tuteliamo l’unicità del Palio, che non è una mera corsa di cavalli, ma unisce storia, cultura e tradizione, attraverso un percorso di salvaguardia della salute degli animali, che testimonia tutto l’amore dei senesi per i cavalli. Questo tipo di percorso - dice -, è aggiornato dall’amministrazione comunale seguendo le innovazioni tecnico-scientifiche, pur nel pieno rispetto delle nostre tradizioni».

Dal 2000 esiste un protocollo equino che è finalizzato alla costituzione di un albo di cavalli continuamente e appositamente addestrati per correre nel Campo.

In pratica: già selezionato su requisiti genetici e morfologici, un cavallo viene preparato come un atleta per quel terreno specifico, la piazza del Palio appunto. Si è deciso di far correre solo mezzosangue, più adatti per la velocità ridotta, buoni per la carriera e meno per gli ippodromi.

I cavalli devono avere uno stinco non inferiore ai 19 centimetri (in caso di altezza compresa tra i 150 e i 156 cm) o 19,5 (in caso di altezza compresa tra i 156,1 e i 163 cm). L’addestramento è minuzioso. Vengono controllati, curati, nutriti. Per i contradaioli il cavallo è un culto, una figura sacra.

Anche perché è la sorte che te lo assegna. L’Oie (Organizzazione mondiale della sanità animale) ha riconosciuto Siena come esempio per tutto il mondo. Niente è lasciato al caso: dai materassi di San Martino per la protezione (si estendono per 40 metri e hanno uno spessore di 70 centimetri) al tufo.

Negli anni la curva dei cavalli infortunati è passata dallo 0,9 dei 70 allo 0,33 del periodo 2000-2008. Dal 2019 esiste un protocollo farmaci. Ed è stata realizzata una super ambulanza, una vera clinica mobile, dotata di anestesia gassosa, monitor per valutare i parametri vitali, ausili per mettere in sicurezza un animale nel trasporto.

Durante il palio un’equipe medica è in funzione 24 ore su 24. «Stiamo andando nella direzione del professionismo», dice ancora Carapelli. I fantini prima erano maniscalchi, ferravano i cavalli, o magari agricoltori.

Oggi sono atleti ingaggiati, hanno il nutrizionista, il motivatore, le palestre, tengono d’occhio le tabelle per la loro forma fisica. A loro il privilegio di entrare nella storia a cavallo.

© Riproduzione riservata