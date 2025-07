Le gare di nuoto in acque libere alle Olimpiadi di Parigi avevano avuto problemi, la cosa si è ripetuta ai Mondiali di Singapore, ma il movimento delle metropoli da nuotare non ha intenzione di fermarsi e va molto oltre lo sport professionistico

Le gare olimpiche di nuoto di fondo e triathlon nelle acque della Senna, un anno fa, erano sembrate una bizzarra pazzia olimpica, quasi una presa di posizione a livelli a cui la città forse non era ancora pronta. Per certi versi lo erano state, ma facevano parte anche di un movimento più ampio di trasformazione urbana, di integrazione degli spazi fluviali e costieri nella vita delle persone, insomma: a Parigi aveva preso forma il movimento delle metropoli da nuotare.

Quando questi progetti si sottopongono al giudizio degli sportivi professionisti, non sembrano quasi mai all’altezza, anche perché l’eccellenza, la programmazione sui dettagli e l’esigenza di competere sui centesimi di secondo non si coniugano bene con l’imprevedibilità del nuoto nei fiumi o accanto ai porti di una grande città.

Dopo Parigi, è successo anche ai Mondiali di nuoto in acque libere Singapore. Lo spazio marino dell’isola di Sentosa, di fronte a Palawan Beach, era troppo caldo e soprattutto troppo sporco, le dieci chilometri maschile e femminile sono state inizialmente rinviate perché c’erano livelli sopra gli standard di E.coli. Poi si è gareggiato (due argenti per Gregorio Paltrinieri nella 10 e nella 5 chilometri maschile, due argenti per Ginevra Taddeucci nella 10 e nella 5 chilometri femminile) ma la venue non ha lasciato ricordi indimenticabili a nessuno.

Nuoto cittadino

Tutto prevedibile: quando lo sport si incontra con le acque non artificializzate e in particolare con quelle urbane ci sono spesso difficoltà. Paltrinieri se ne è lamentato, nemmeno troppo tra le righe: «Condizioni estreme, scarsa preparazione, nessun piano alternativo, si scherza con la salute degli atleti, qualcuno si è sentito male».

Preservare la salute degli atleti è la priorità di ogni gara, ma l’eredità di questi tentativi di alto profilo a Parigi o Singapore deve essere valutata in un disegno più ampio. Il caos dei Mondiali di nuoto in acque libere è anzi una buona occasione per raccontare che il nuoto cittadino è una scelta urbanistica sempre più diffusa, una nuova frontiera del ripristino ecologico ed è, insomma, una cosa seria, che potrebbe cambiare nel giro di poco tempo abitudini e stili di vita.

Una risorsa?

Un mese fa si era tenuto a Rotterdam, in Olanda, una delle città più acquatiche d’Europa, l’incontro di Swimming Cities, una sorta di stati generali del nuoto cittadino, nato proprio per non perdere la spinta dopo gli investimenti, le ambizioni e le difficoltà di Parigi 2024.

Il punto numero 1 del manifesto di valori di Swimming Cities promuove proprio il «diritto al nuoto in acque che siano sicure, salutari e accessibili per tutti». Secondo i promotori di questo movimento, la vivibilità di una città si dovrebbe misurare anche dalla risposta alla domanda: dove posso nuotare? A che condizioni?

L’intento di questo attivismo dei sindaci nuotatori è promuovere delle culture acquatiche locali, che attingano da tradizioni che risalgono a prima dell’urbanizzazione, e trasformarle anche in risorse economiche per le città: dove si nuota, in fondo, poi si può anche consumare.

Parigi e Rotterdam

I cittadini si impegnano a vivere l’acqua in modo responsabile, le amministrazioni si impegnano a ripulirle e renderle sicure: questo è il patto promosso dalle «città nuotabili» che si sono confrontate a Rotterdam, con duecento rappresentanti da più di venti paesi. È passato un anno dall’Olimpiade e dalle sue polemiche, intanto Parigi è andata (o ha nuotato) dritta per la sua strada: a luglio sono stati aperti tre punti di balneazione sulla Senna. L’investimento è stato di un miliardo e 400 milioni di euro, per filtrare e ripulire le acque cittadine. Faceva parte del piano olimpico ma ha lasciato come eredità un fiume vivibile alla città.

Rotterdam in un certo senso si sta proponendo come la seconda capofila di questo movimento europeo, insieme alla capitale francese. Rijnhaven, il vecchio porto industriale sulla riva meridionale della Mosa, è diventato un’area balneabile con un’infrastruttura galleggiante dedicata, verde e alberata, mentre il nuovo porto è stato spostato fuori dalla città.

Il vicesindaco, Pascal Lansink-Bastemeijer, ha spiegato così la nuova politica, accogliendo i delegati: «Rotterdam è stata plasmata dall’acqua in ogni modo possibile, qui non si parla solo di nuotare, qui si tratta di ripristinare il nostro rapporto con l'acqua e trasformarlo per restituire città più pulite e vivibili alle prossime generazioni».

Il movimento Swimmable Cities nasce sull’onda di altre reti di città che hanno creato alleanze su altri dossier (come C-4O per il clima) per condividere buone pratiche, criteri di misurazione dei progressi, tecnologie e anche metodologie di partecipazione pubblica e coinvolgimento della cittadinanza.

Alfabetizzazione ecologica

Spesso questo è uno degli ostacoli più grandi, perché la diffidenza accumulata in generazioni di inquinamento libero è difficile da scrostare. Tra i pilastri di Swimmable Cities ci sono proprio i processi di partecipazione pubblica: «luoghi ed esperienze dovrebbero essere progettati, disegnati, e resi operativi attraverso approcci condivisi e inclusivi». È vero, sembra il gergo stantio della neo-lingua della rigenerazione urbana, però in questo punto del decalogo appare anche un’idea più utile e innovativa: per aprire fiumi e spazi urbani marini alla cittadinanza in modo libero serve anche un «processo di alfabetizzazione ecologica». I fiumi non sono piscine, bisogna riuscire a trasmettere questa consapevolezza.

Ci stanno provando anche a New York, città dove un tempo si nuotava in decine di punti diversi ma dove, nel Novecento, l’inquinamento dell’Hudson e dell’East River aveva raggiunto percezioni quasi mitologiche. Su quest’ultimo fiume, sta per aprire una piscina galleggiante a forma di segno «+», in grado di purificarne le acque.

Dovrebbe essere inaugurata nella primavera del 2026, non sarà esattamente come nuotare nell’East River ma sarebbe comunque una prima forma di ibridazione: l’acqua verrebbe prelevata dal fiume, depurata e poi restituita all’ambiente.

La situazione in Italia

Uno dei paradossi della balneabilità urbana europea è la sua geografia, decisamente tendente al settentrionale, dove le acque in teoria sono più fredde e meno ospitali: tra le città che hanno investito di più in monitoraggio, pulizia e accesso al bagno ci sono le scandinave Copenaghen e Oslo, e le svizzere Basilea, Berna e Zurigo. È una visione che sta provando ad attecchire anche in Italia, ci sono state ipotesi di progetti di questo tipo per i fiumi di Firenze e Torino e anche per l’area dei Navigli a Milano.

L’amministratore italiano a cui piace di più questa idea, però, è il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che vorrebbe rendere balneabile il Tevere entro il 2031, alla fine di un suo eventuale secondo mandato, quindi come sua massima eredità politica, nel caso riuscisse a essere il sindaco di un intero decennio.

Non è detto che ci riuscirà, non è chiaro quanto costerebbe il progetto, siamo ancora nella fase delle consultazioni tecniche, c’è soprattutto da risolvere il cronico inquinamento dell’Aniene, uno degli affluenti del Tevere. Però anche solo la scelta è indicativa di come Parigi abbia aperto una breccia nella percezione pubblica: la balneabilità può essere un concreto progetto di trasformazione urbana.

Riprendersi l’acqua come spazio di vita sembra diventato un diritto che è giusto e possibile rivendicare, soprattutto in un contesto di crisi climatica in cui le città nel frattempo sperimentano estati sempre più calde e pericolose per la salute, e qualunque spazio di evasione dall’effetto isola di calore diventa anche una misura di salute pubblica.

Uno dei volti del movimento è un nuotatore olimpico britannico non di primissimo piano, Toby Robinson, ma con idee politiche chiare: «L’accesso all’acqua non è semplicemente un “di più”, una possibilità che è bello avere. L’accesso all’acqua dovrebbe essere un diritto civile. Una città d’acqua in cui i nuotatori si trovano bene è una città in cui tutti vivono bene». Il bagno nel fiume o nel mare come misura della salute pubblica e dello sviluppo sostenibile, insomma.

