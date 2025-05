«Difendere il settore dei formaggi», è la missione di Giorgio Salvitti, dirigente romano del partito di Giorgia Meloni, «per questo ho presentato un disegno di legge per l’istituzione della giornata nazionale del formaggio. Pensate: fino a oggi non era prevista una giornata ad hoc». Così il senatore ciociaro eletto in Piemonte sventola la proposta di legge appena depositata in Senato. «Abbiamo scelto il 12 luglio, giorno di San Lucio, patrono dei caseari, accogliendo e facendoci interpreti delle richieste dei produttori».

Fine settimana, i senatori si aggirano come sperduti in corridoi rimbombanti. I numeri sono implacabili: dal 13 ottobre 2022, il 72,2 per cento delle leggi approvate dal parlamento è di iniziativa governativa, con 94 decreti-legge convertiti, limitando così l’iniziativa parlamentare stretta da un uso significativo della decretazione d’urgenza e della questione di fiducia.

Deputati e senatori si consolano con ciò che resta dell’azione simbolica: depositando proposte di legge su giornate nazionali. E non ci sono solo Salvitti e la giornata del formaggio.

Basta dare un’occhiata alle ultime proposte depositate o approvate: Giornata del divertimento in sicurezza, quella della meraviglia, il Body Shaming Day (anzi, l’anti-), e persino della cittadinanza digitale. «Non è chiaro se in quella si festeggia lo Spid», è stata la battuta di un parlamentare di vecchio corso, attonito di fronte a quella che definisce la politica del gesto, versione bonsai. Un gesto piccolo non costa nulla, ma fa curriculum.

Di tutto un po’

Così il deputato medio, che magari non riesce a far passare una riforma strutturale, può tornare nel collegio e dire: «Ho istituito la Giornata del formaggio».

Tra le figurine di questo catalogo troviamo: la “Giornata nazionale degli abiti storici”, proposta dalla senatrice di Fratelli d’Italia Anna Maria Fallucchi, approvata silenziosamente l’8 aprile. Quegli abiti «le cui fogge o modelli rappresentano l’espressione culturale di gruppi sociali».

Si celebrerà l’11 novembre e prevede che «lo Stato promuove e assicura la diffusione a livello nazionale e internazionale delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini». Senza dimenticare le «manifestazioni di carattere religioso e presepiale».

C’è poi la Giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico (body shaming), la prima firmataria è la deputata di Noi moderati Martina Semenzato. Una proposta in fase avanzata di discussione. Ha ricevuto parere favorevole dalla I Commissione il 20 febbraio e chiede che il 16 maggio si celebri sensibilizzazione contro la denigrazione ovviamente dell’aspetto fisico, che noi chiamiamo body shaming, e una serie di attività divulgative che abbracciano la società civile e le scuole.

Sempre a maggio, per essere precisi il primo sabato del mese, si vuole celebrare il “Melanoma day”, cioè la Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo. Firmata da Luciano Ciocchetti (Fratelli d’Italia) vice presidente della Commissione affari sociali alla Camera: lo scopo è quello di promuovere campagne informative e screening. Attualmente esaminata dalla VII Commissione; in attesa di ulteriori sviluppi.

Da un’idea sempre di Fratelli d’Italia, anche la Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza, da celebrare l’8 dicembre (già festivo), è all’esame della Commissione Affari costituzionali della Camera, già approvata dal Senato, e punta a promuovere la sicurezza nei luoghi di intrattenimento e sensibilizzare sull’importanza del divertimento responsabile.

Panettone e motociclisti

Fratelli d’Italia punta a istituire anche la giornata nazionale del panettone. Il 24, ma di luglio. L’idea di destinare una giornata al dolce tipico natalizio nel bel mezzo dell’estate – circa 150 giorni prima della vigilia – è della deputata Daniela Dondi, eletta nel collegio uninominale Emilia-Romagna.

«Sarà possibile promuovere iniziative e campagne volte a divulgare la conoscenza di questo prodotto alimentare, non solo nel periodo natalizio, in special modo per tutelarlo da imitazioni e contraffazioni estere».

Alla IX commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera è in discussione la Giornata nazionale della cultura motociclistica presentata dal deputato Giandonato La Salandra di Fratelli d’Italia con il sostegno di parlamentari della Lega e di Forza Italia che punta a celebrare il 21 giugno di ogni anno il “World Motorcycle Day” con l’obiettivo di valorizzare la cultura motociclistica italiana, promuovendo eventi, cerimonie e iniziative educative nelle scuole per sensibilizzare la popolazione, in particolare i giovani, sui valori del motociclismo.

La Lega spinge per Giornata nazionale della meraviglia, proposta di legge presentata nel 2023 dalla senatrice Daisy Pirovano (Lega), approvata dal Senato il 14 maggio 2024 e attualmente in esame alla Camera dei Deputati. La proposta mira a istituire, ogni seconda domenica di ottobre, una giornata dedicata a sensibilizzare sulle sofferenze dei bambini che vivono in contesti di guerra, riflettendo sul valore fondamentale della meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti.

Sempre dal Carroccio arriva la proposta di legge per l’istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale presentata dalla senatrice Erika Stefani (Lega) e approvata dal Senato l’8 gennaio 2025. Attualmente, il testo all’esame della Camera dei Deputati mira a istituire il 22 ottobre di ogni anno come giornata dedicata alla promozione dell’alfabetizzazione e dell’educazione digitale in tutta Italia, con particolare attenzione agli studenti delle scuole primarie e secondarie.

L’iniziativa è sostenuta da organizzazioni come il Movimento etico digitale, che ha già avviato progetti educativi nelle scuole italiane per promuovere la cittadinanza digitale. Non priva di critiche: le perplessità si concentrano sul fatto che una giornata simbolica, pur utile per sensibilizzare, rischi di essere insufficiente rispetto alla gravità e alla complessità del problema. Insegnare agli studenti a difendersi dai social tossici e a leggere un’informazione critica sui media digitali potrebbe sembrare un atto utile, ma il rischio è che questa iniziativa si limiti a un evento annuale privo di effetti tangibili nel resto dell’anno. Senza interventi strutturali e continui nel curriculum scolastico e nelle politiche educative.

Infine, è ancora in discussione la proposta avanzata dal deputato Giovanni Maiorano di Fratelli d’Italia per l’istituzione della Giornata nazionale contro la violenza negli stadi, che punta a celebrare il 2 febbraio la memoria dell’ispettore Filippo Raciti, ucciso nel 2007 durante scontri tra tifosi del Catania e del Palermo.

L’iniziativa, sostenuta anche dal Sap (Sindacato autonomo di polizia), è attualmente all’esame della VII commissione Cultura della Camera.

