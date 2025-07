Sono passati 33 anni dalla strage di via Mariano D’Amelio. La mafia uccise il magistrato Paolo Borsellino e gli agenti di scorta, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina e Vincenzo Fabio Li Muli. Oggi, come ogni anno, ci sarà il solito profluvio di dichiarazioni e comunicati stampa. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha di recente ricordato nuovamente i suoi inizi e la sua scelta nel solco di quella storia.

A guardare quanto succede in Sicilia e al sistema di potere messo in piedi sull’isola, di quell’insegnamento resta poco. Affarismi, scandali e corruttele, mali che avevano già travolto altre maggioranze in stagioni diverse, non hanno risparmiato il partito meloniano. E anche la reazione agli scandali appare lontana dall’insegnamento imperituro di Borsellino.

Basti pensare, già a livello nazionale, agli strali del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, contro i magistrati con la schiena dritta, l’eliminazione dell’abuso di ufficio e le garanzie di impunità per il potere. La ministra Daniela Santanchè resta incollata alla poltrona da ministra anche se è stato accertato l’uso distorto dei fondi Covid per la cassa integrazione nel suo impero societario. Il giudizio penale, processi allungati all’infinito quando è imputato un potente, viene usato come uno schermo per rimandare la decisione.

Fratelli d’Italia si è girato dall’altra parte perché la ministra del Turismo è un’intoccabile, rappresenta il fronte del Nord ed è legatissima al presidente del Senato, Ignazio La Russa. E proprio un altro pupillo della seconda carica dello stato è travolto dall’ennesimo scandalo, giù in Sicilia. Si tratta di Gaetano Galvagno che guida il consiglio regionale sull’isola. Il commissario del partito, Luca Sbardella, ha detto che in caso di rinvio a giudizio valuteranno le dimissioni, intanto il problema però non è quello che emerge, ma «le carte che girano in maniera non regolare».

La lezione di Borsellino

Ma cosa diceva esattamente Borsellino? Era il 1989, il 26 gennaio, quando incontrava gli studenti a Bassano del Grappa. Parlava del rapporto tra mafia e politica, ma soprattutto evidenziava la responsabilità della politica che prescinde dal rilievo penale: «Ci si è nascosti dietro lo “schermo” della sentenza», diceva prima di invitare «i partiti politici a fare grossa pulizia e non soltanto essere onesti, ma apparire onesti, facendo pulizia al proprio interno di tutti coloro che sono raggiunti, ovunque, da episodi o da fatti inquietanti, anche se non costituenti reato».

È nel settore cultura, ovviamente sul malloppo dei fondi, che Fratelli d’Italia fa i conti con un sistema di potere fatto di familismi, affidamenti e favori. L’ultima inchiesta è su Gaetano Galvagno, il pupillo di La Russa, il predestinato, il presidente del consiglio regionale che studiava da candidato governatore. È indagato in un’inchiesta per corruzione, insieme con l’assessora in quota Fratelli, Elvira Amata, nella quale è coinvolta anche Sabrina De Capitani Di Vimercate, factotum e ormai ex portavoce di Galvagno.

A peggiorare il quadro già buio, è arrivato anche il sequestro di hashish a casa del presidente dell’Ars, la droga era di De Capitani. Hanno fatto la guerra alla cannabis light e poi una del loro giro brigava per comprarla, e chissà chi controllerà il mercato illegale dalle parti di Palermo. Due anni fa, Galvagno licenziò il suo capo segreteria, Giancarlo Migliorisi, perché era stato scoperto dalla polizia ad acquistare tre grammi di cocaina.

Galvagno si sottopose al test antidroga invitando tutti a non usarle, aveva dimenticato i suoi più stretti collaboratori. Con gli spinelli è andata in fumo anche la propaganda. Nell’indagine c’è l’uso improprio dell’auto blu di Galvagno, simbolo della casta, usata anche per scopi non istituzionali, lui si difende, ma era all’Ars mentre il bolide andava in giro per la città. E poi c’è la gestione dei finanziamenti pubblici.

La sorella del presidente dell’Ars chiede testualmente conto di una organizzatrice di eventi con questa domanda: «Di chi è?». Nel senso: a chi appartiene? E Galvagno detta la linea: «Ma è di Uomo 6, non la può fare fuori, perché io i soldi glieli sto dando, perché me lo ha detto (inc.le), lei e poi me lo ha detto Uomo 6, quindi non la può fare fuori». Un’intercettazione manifesto. Le indagini giudiziarie faranno il loro corso e siamo solo nella fase delle indagini preliminari, ma il sistema di potere e i suoi tratti distintivi sono fin troppo chiari.

Ritorno al passato

Sull’uso dei fondi della cultura già Domani aveva sollevato il caso di Carlo Auteri, che non era un passante, ma vice capogruppo del partito in regione, messo lì da Manlio Messina, il cui nome rimbalza vorticosamente in ogni indagine.

Messina è vicinissimo alle Meloni, la prima ministra e la sorella, Arianna, la sorella d’Italia. Auteri, mentre nei corridoi della regione minacciava di lanciare di sotto Ismaele La Vardera, battagliero consigliere regionale, faceva i conti con quanto scoperto: i fondi regionali, soldi pubblici, destinati alle associazioni di fedelissimi o della mamma. Anche in quel caso è stato Auteri a farsi da parte approdando nelle braccia del movimento di Totò Cuffaro, tornato a dettare legge in politica nonostante la condanna per favoreggiamento.

Ecco Cuffaro così come Dell’Utri, pregiudicato concorso esterno in associazione mafiosa, e sempre difeso dagli ex An. «Qui è tornato tutto come prima, lo stesso sistema di nomine e favori», sussurrano dai territori dove è tornato il modello di Totò vasa-vasa. Gli uomini dell’ex presidente della regione sono in giunta regionale e comunale, alleati di Fratelli D’Italia. Tutti insieme appassionatamente mentre si ricorda Borsellino. Ma solo oggi. Solo il 19 luglio.

© Riproduzione riservata