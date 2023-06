Papa Bergoglio è stato dimesso dopo dieci giorni di ricovero per un’importante operazione all’addome. Sta bene e ha confermato tutti i suoi impegni eccetto che per l’udienza generale di mercoledì 21 giugno. Passerà la convalescenza a Santa Marta

Papa Francesco è stato dimesso oggi dal policlinico Gemelli di Roma nel quale era ricoverato dal 7 giugno per un intervento di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi.

Ad attenderlo fuori dal nosocomio romano si era radunata già dalle prime ore del mattino una folla di fedeli e giornalisti. Il papa è apparso in buona salute ai cronisti che lo hanno intervistato, e ai quali Bergoglio ha voluto commentare il tremendo naufragio al largo di Pylos nel Peloponneso.

La convalescenza del papa

«Il papa sta meglio di prima» ha detto Sergio Alfieri, il chirurgo che ha operato due volte il pontefice, che infatti non ha annullato alcun viaggio e anzi ora «li potrà affrontare meglio di prima» avendo superato i suoi problemi.

Adesso Bergoglio andrà a fare la convalescenza a Santa Marta ma ha già ripreso il lavoro, d’altronde «non si governa con i piedi ma con la testa» aveva ripetuto Francesco nei mesi scorsi, a quanti gli chiedevano della sua salute.

L’Angelus domenicale e le udienze dei prossimi giorni sono stati confermati, salvo che per l’udienza generale di mercoledì 21 giugno, che è stata invece annullata per salvaguardare il recupero post-operatorio.

Una storia clinica complicata

Per i suoi 86 anni il papa è in buona salute, ma in tutta la sua vita ha subito quattro importanti operazioni che hanno coinvolto polmoni e intestino.

All’età di 21 anni, appena seminarista in Argentina, subì l’asportazione del lobo superiore del polmone destro a causa di tre cisti. L’operazione ha portato a una lunga e dolorosa convalescenza, da cui il papa si è potuto riprendere poiché il polmone destro riuscì ad espandersi e a ricoprire l’intero emitorace omolaterale, tanto che lo stesso Francesco ha sempre detto di non aver mai «provato affaticamento o mancanza di respiro».

Nel 1980 padre Bergoglio fu ricoverato per la seconda volta, quando venne scoperta e operata per tempo una cancrena della colecisti. Il post-operatorio in questa occasione si svolse senza complicazioni.

Infine nel luglio 2021 è stato ricoverato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. Un’operazione tra le più importanti della sua vita, e, sebbene sia riuscito a riprendersi in modo soddisfacente, la malattia ha continuato a dargli problemi.

Questa volta il periodo successivo all’operazione è stato più complicato perché il papa ha subito gli effetti negativi a lungo termine dell’anestesia totale. Per evitare il ripetersi di questa condizione Francesco ha deciso di non operarsi al legamento del ginocchio destro, che lo costringe a spostarsi con la sedia a rotelle.

