Cinque giorni di lutto nazionale a partire da martedì 22 aprile e fino a sabato 26, data in cui si svolgeranno i funerali di papa Francesco. È questa la decisione presa dal governo per onorare la memoria del pontefice di origini argentine appena scomparso.

La scelta del Consiglio dei ministri ha suscitato qualche piccola polemica. Venerdì 25 aprile si celebrano gli ottant’anni della Liberazione, ricorrenza con la quale l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha qualche evidente problema. Così il governo, che non ha comunque imposto il divieto di svolgere manifestazioni pubbliche, ha però chiesto che queste avvengano «in modo sobrio e consono alla circostanza». Mentre per il giorno del funerale ha invitato «a differire gli eventi sportivi o di intrattenimento programmati per il giorno del funerale».

Certo, cinque giorni di lutto nazionale sono una quasi un record se si pensa che per Giovanni Paolo II erano stati solo tre e già all’epoca erano stati considerati molti (in quel caso la decisione era motivata anche dall’afflusso straordinario di fedeli che erano accorsi nella capitale per un ultimo saluto al papa polacco che aveva guidato la chiesa per oltre 27 anni).

Traslazione

In ogni caso i tempi stringono e dettano l’agenda organizzativa: mercoledì 23 aprile, in mattinata, la salma del pontefice sarà traslata in San Pietro dove resterà per tre giorni, fino a venerdì sera alle 19, per ricevere il saluto dei fedeli e dei pellegrini che vorranno sfilare davanti al feretro del papa (mercoledì si potrà accedere alla basilica dalle 11 alle 24, giovedì dalle 7 alle 14 e venerdì dalle 7 alle 19).

Mercoledì mattina, dopo il momento di preghiera, presieduto dal cardinale Kevin Joseph Farrell, il camerlengo che “governa” la chiesa nel periodo della sede vacante, avrà inizio la traslazione. Una processione percorrerà piazza Santa Marta e piazza dei Protomartiri Romani; poi uscirà dal Vaticano passando dall’Arco delle Campane, attraverserà piazza San Pietro ed entrerà nella basilica vaticana attraverso la porta centrale.

Presso l’altare della Confessione il camerlengo presiederà la Liturgia della parola, al termine della quale avranno inizio le visite alla salma di papa Francesco. Intanto, nella camera ardente allestita nella cappella al piano terra della residenza di Santa Marta, quella dove il pontefice scomparso ha celebrato tante messe, hanno sfilato fino a martedì i dipendenti vaticani con le famiglie, poi sono passati anche prelati, suore, dirigenti di istituzioni collegate col Vaticano. Fra di loro, per un ultimo saluto a papa Francesco, anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella con la figlia Laura.

Trump, Zelensky e Macron

Per altro per la cerimonia funebre di sabato, sono attesi capi di stato e di governo di mezzo mondo, il che rappresenta una sfida supplementare per le forze di sicurezza del nostro paese. Downing Street ha fatto sapere che il primo ministro Keir Starmer prenderà parte alla cerimonia in Vaticano. Starmer, pur essendo non credente, ha affermato di essersi unito a «milioni di persone in tutto il mondo nel dolore» per la scomparsa di papa Francesco. Insieme a lui verrà a Roma, in rappresentanza di re Carlo, il principe William. Saranno presenti, fra gli altri, Donald Trump e Volodymyr Zelensky, i sovrani di Spagna, Felipe VI e Letizia (ma non il premier Pedro Sánchez), la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e la presidente del parlamento europeo, Roberta Metsola, Filippo e Matilde, re e regina del Belgio. Ci saranno, ancora, il presidente tedesco Frank Walter Steinmeier, insieme al cancelliere uscente Olaf Scholz, e quello brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva.

Anche la Cina ha rotto l’iniziale silenzio diplomatico. «La Cina esprime le sue condoglianze per la morte di papa Francesco», ha dichiarato infatti un portavoce del ministero degli Esteri in una conferenza stampa. «La Cina e il Vaticano hanno mantenuto contatti costruttivi e condotto scambi proficui», ha affermato ancora il portavoce Guo Jiakun. Sarà presente anche il leader francese Emmanuel Macron.

Sospesa la serie A

Nel frattempo, nella mattinata di martedì, si è svolto in piazza San Pietro un sopralluogo per mettere a punto nel dettaglio le misure di sicurezza in vista dei funerali di sabato mattina, e dell'esposizione della salma a partire da mercoledì.

A partecipare polizia, carabinieri, protezione civile e tutti gli enti coinvolti. Attenzione particolare è stata data alla gestione dei flussi dei fedeli in arrivo, delle autorità e alla dislocazione dei mezzi di soccorso.

Dopo l’invito del governo il Coni ha comunicato che sabato ogni evento sportivo sarà sospeso, comprese le partite di calcio di serie A (che si disputeranno domenica 27 aprile). Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha da parte sua rinnovato l'invito a far osservare un minuto di silenzio nelle manifestazioni agonistiche che si disputeranno nell'arco della settimana per onorare la memoria del pontefice.

Il Consiglio dei ministri ha anche adottato un provvedimento con il quale sono stati stanziati 5 milioni di euro per la gestione del funerale del papa. La Liturgia esequiale – ha reso noto infine l’Ufficio delle celebrazioni liturgiche pontificie – sarà presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del collegio cardinalizio. Dopo i funerali il feretro di Bergoglio, sarà portato nella basilica di San Pietro e, da lì, nella basilica di Santa Maria Maggiore per la tumulazione, secondo le sue disposizioni testamentarie.

