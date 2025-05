I consulenti incaricati da Mediterranea: «Anomalie sui server che ricevevano le mail di don Ferrari». I ministri Piantedosi e Nordio non si presentano in Ue alla commissione Libe

Non c'è stato solo il tentativo di hackerare il cellulare di don Mattia Ferrari, cappellano di bordo dell'ong Mediterranea Saving Humans e in grande sintonia con Papa Francesco.

Il sospetto, adesso, è che ad essere state intercettate siano state anche le email del sacerdote schierato per aiutare i migranti. I controlli effettuati dai consulenti della ong sull'account di don Ferrari hanno rilevato una nuova anomalia: le mail che inviava e riceveva venivano reindirizzate su un server, di cui al momento non si conoscono né i proprietari né il luogo in cui si trova.

Chi ha accesso a quel server, ha potuto analizzare anche le conversazioni tra il cappellano e il papa, scomparso il 21 aprile scorso. Fu lo stesso pontefice a raccontare di aver instaurato un saldo rapporto con don Mattia: i due si sentivano al telefono e anche attraverso la posta elettronica. A chi interessavano le comunicazioni di don Ferrari?

Commissione Libe

Mentre si attendono risposte, martedì 13 maggio si è riunita la Libe. Tuttavia i ministri Nordio e Piantedosi non si sono presentati. Alla Commissione del Parlamento europeo che si occupa di diritti e giustizia avrebbe dovuto partecipare anche il sacerdote insieme ad altre vittime dell'attacco tramite spyware: gli inviti in questo caso sono stati annullati.

«Mi è arrivata una mail in cui mi è stato comunicato che non sarei stato ascoltato, e che si auspica una collaborazione futura», racconta don Ferrari. Una scelta politica: il Partito Popolare Europeo (Ppe) e il gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (Ecr), che comprendono Forza Italia e Fratelli d'Italia, sono riusciti ad evitare che a parlare davanti alla Commissione ci fossero le vittime.

«Gravissimo», dice il cofondatore di Mediterranea Saving Humans, Luca Casarini, tra gli spiati. A compensare la mancanza degli spiati ci ha provato John Scott-Railton, il ricercatore di Citizen Lab che si sta occupando di analizzare i telefoni delle vittime e che ha seguito casi analoghi in Europa, dallo spyware Pegasus della Nso a Predator di Intellexa. Con Audrius Perkauskas (Commissione europea) ed a Helen Charles (Meta), Scott-Railton è stata una delle tre persone audite nella seduta della Libe.

«Le vittime dovrebbero essere qui oggi a raccontare le loro storie», ha detto mostrando le loro facce agli europarlamentari. Per l'esperto informatico di Citizen Lab i casi legati a Paragon emersi finora «sono solo la punta dell'iceberg» e i governi nazionali hanno «grandi responsabilità».

E ancora: «Gli Stati membri condannano facilmente a parole la proliferazione di questo tipo di spyware, ma sono spesso riluttanti quando si tratta di prendere contromisure a livello nazionale e non sono espliciti sull'uso che ne fanno». Dell'Italia, il Paese finora con più target di Paragon, Scott-Railton ha parlato per rispondere a una domanda dell'eurodeputato Alessandro Ciriani, fratello del ministro Luca.

Ciriani, rappresentante di Ecr, ha chiesto un’opinione sull'ipotesi che potrebbero essere stati governi stranieri ad intercettare le vittime italiane di Paragon. Un'opzione ancora valida per i giornalisti Cancellato (sentito il 14 maggio dalla Libe) e Pellegrino, la cui intercettazione non ha finora trovato spiegazione da Roma. «Questa sarebbe un'occasione per il governo italiano di dire che non è stato lui – è stata la risposta di Scott-Railton al politico della maggioranza Meloni – Basterebbe controllare i registri, è sufficiente il tempo che serve per farsi un espresso».

Insomma sarebbe sufficiente che Aise ed Aisi, acquirenti delle tecnologie prodotte dalla società israeliana, controllassero nei propri registri i numeri di telefono delle vittime per dare una risposta definitiva sul coinvolgimento del governo italiano nel caso.

Copasir

Mentre la magistratura è al lavoro sul caso, entro fine maggio è attesa la relazione al parlamento italiano da parte del Copasir. Il comitato che si occupa di sicurezza ha realizzato un ciclo di interrogazioni su Paragon, che hanno coinvolto anche i servizi segreti. È stato il sottosegretario Alfredo Mantovano ad ammettere che gli attivisti di Mediterranea sono stati intercettati, senza violazioni di legge, col software israeliano. Le diverse audizioni non hanno tuttavia ancora risposto ad altri interrogativi. Chi ha spiato i giornalisti di Fanpage? Quante sono in tutto le vittime? Chi sono i mandanti?

