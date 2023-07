Stamattina è partito da Roma Termini il primo treno diretto a Pompei ed è stata occasione di passerella per la premier Giorgia Meloni, in partenza per Tunisi nel pomeriggio, insieme al ministro Gennaro Sangiuliano.

Assente invece la ministra al Turismo, Daniela Santanchè ha disertato l’appuntamento, complici anche i guai giudiziari in questa fase.

L’evento, però, è stato teatro dell’ennesima tensione tra la premier e la stampa, con i giornalisti chiusi in un vagone con largo anticipo, con quello delle istituzioni inaccessibile e lontano. Le uniche immagini possibili saranno quelle di Palazzo Chigi.

