L’udienza del processo a Patrik Zaki è stata rinviata al 6 aprile e il futuro dello studente dell’università di Bologna è ancora incerto. Nonostante la scarcerazione dello scorso 8 dicembre dopo 22 mesi di custodia cautelare, Zaki non è ancora stato assolto

L’udienza del processo a Patrik Zaki, prevista per oggi a Mansoura, in Egitto, è stata rinviata al 6 aprile. La principale avvocata di Zaki, Hoda Nasrallah, ieri aveva definito l’udienza «decisiva», perché avrebbe dovuto portare alla sentenza o almeno alla fissazione di una data per la pronuncia della sentenza, arrivando così alla conclusione del processo.

Patrik Zaki, studente dell’università di Bologna, è stato scarcerato lo scorso 8 dicembre dopo 22 mesi di custodia cautelare, ma non è stato assolto.

Il suo futuro è ancora incerto. Di fronte alla decisione del tribunale di emergenza, competente nel processo, non è possibile appellarsi. Bisognerà attendere il 6 aprile per un’eventuale assoluzione o condanna, che qualora fosse pari o inferiore a 22 mesi, non porterebbe lo studente di nuovo in carcere.

Zaki è accusato dal regime di Al-Sisi di «diffusione di notizie false e diffusione di terrore tra la popolazione», per un articolo che aveva pubblicato nel 2019 al-Darraj, sulla minoranza cristiano-copta in Egitto.

