«Sarebbe rassicurante pensare che nei paesi post-industriali donne e uomini siano ormai per lo più diversi ma uguali, e che la disuguaglianza di genere sia una piaga confinata in gran parte ai paesi più poveri, ai libri di storia e alle fervide immaginazioni delle studiose femministe. Purtroppo, entrambe queste visioni contrastanti della parità di genere sono gravemente fuori strada». Ciò che pensa Cordelia Fine è chiaro fin dalle prime pagine: la parità di genere è l’obiettivo da raggiungere, ma non sarà possibile arrivarci con alcuni degli strumenti che si impiegano oggi.

In Patriarchy Inc. What We Get Wrong About Gender Equality and Why Men Still Win at Work (Atlantic Books, marzo 2025) la psicologa, divulgatrice scientifica e docente all’Università di Melbourne, con un tono spiritoso e leggero ma sempre supportato da dati, studi e ricerche, analizza le radici delle disuguaglianze di genere nel contesto lavorativo, sostenendo la necessità di un nuovo approccio per raggiungere la parità.

Per capire le discriminazioni di oggi nel mondo del lavoro Fine parte da quando nelle società gli uomini si occupavano della caccia, mentre le donne raccoglievano i frutti e accudivano i figli. In quell’epoca la divisione dei ruoli lavorativi tra uomini e donne era funzionale alla cooperazione sociale.

Nel tempo la distinzione del lavoro non è venuta meno perché nell’immaginario collettivo esistono ancora “lavori da uomini” e “lavori da donne”, e perché molti ruoli (spesso apicali) sono ancora quasi preclusi alle lavoratrici. Quella distinzione che nelle società di cacciatori-raccoglitori era una soluzione è diventata così un problema, un ostacolo.

Due idee sbagliate

Secondo l’autrice, la società è consapevole che questa dinamica vada cambiata per permettere il raggiungimento della parità di genere in ambito lavorativo, ma è necessario rendersi conto che alcune strategie poggiano le loro basi su due idee sbagliate.

Si tratta dell’approccio “different but equal” (in italiano, diversi ma uguali ndr) e dei programmi di diversità e inclusione (DEI). La prima visione suggerisce che le differenze di genere giustifichino il diverso trattamento degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro, ad esempio sostenendo che le donne sarebbero più empatiche e quindi meno inclini a ruoli dirigenziali, o che gli uomini avrebbero una naturale inclinazione al rischio; mentre i programmi DEI sono un insieme di politiche e pratiche adottate dalle aziende con l’obiettivo – almeno sulla carta – di garantire pari opportunità.

«La prospettiva “diversi ma uguali” afferma che non c’è più un problema di disuguaglianza di genere da risolvere nel lavoro, mentre l’approccio DEI, basato sul business case, riformula il problema come la necessità di guadagnare di più grazie al lavoro delle donne», dice Fine a Domani. La professoressa, quindi, sostiene che nessuna di queste due strategie sovverta il sistema, ma al contrario entrambe oscurerebbero le cause strutturali delle disuguaglianze, confermando lo status quo con soluzioni placebo o con l’adozione di una logica di mercato.

Ripensare la parità

«Per me la parità di genere è la liberazione dal Patriarchy Inc., che limita la libertà di tutte le persone di raggiungere il benessere e distorce ciò che otteniamo in cambio», aggiunge Fine. Il concetto di “parità di genere” deve «farci orientare quando pensiamo a quali cambiamenti adottare nelle case, nelle organizzazioni e nella società in generale». Imparare a pensare andando al di là degli stereotipi (e delle logiche di mercato) non è semplice, ma si può imparare fin dai primi anni di vita.

«Naturalmente, spetta ai genitori decidere come crescere i propri figli. Ma un impegno per la parità di genere include la libertà di svilupparsi senza i vincoli delle norme di genere che rendono più difficile coltivare tratti, abilità e valori che promuovono il benessere», continua l’autrice. Non è raro, infatti, che i bambini e le bambine siano circondati da giocattoli etichettati come “da maschi” o “da femmine”, o che subiscano quotidianamente l’esempio di ruoli famigliari o scolastici stereotipati e che, di conseguenza, li interiorizzino. Allo stesso tempo, aggiunge Fine, «non possiamo mettere tutto sulle spalle dei genitori» perché «anche il genitore più consapevole e attento non può controllare completamente l’influenza di marketing, media, scuole, sui propri figli».

In qualunque caso, secondo l’autrice, non esiste un unico modo “giusto” per affrontare le disuguaglianze di genere. «Prendiamo l’obiettivo che padri e madri condividano più equamente la cura dei figli. Le politiche, come il congedo di paternità ben retribuito, contano molto. Ma contano anche le norme sui luoghi di lavoro, e contano anche le auto-percezioni su cosa significhi essere una buona madre, un buon padre e un buon lavoratore».

E in questo discorso anche rivendicazioni spesso soggette a critiche come quella del linguaggio svolgono una loro funzione. «È vero che non riusciremo mai a smantellare il sistema delle disuguaglianze di genere solo cambiando il linguaggio. Ma anche qualcosa che sembra apparentemente superficiale come il linguaggio riflette assunzioni profondamente radicate».

Nuove visioni

«È improbabile che riusciremo a correggere efficacemente le disuguaglianze di genere senza una buona comprensione di come e perché si manifestano», continua Fine. Ed è questo uno degli obiettivi del libro: spiegare a chi legge come funzionano le disuguaglianze in ambito lavorativo.

Al contempo Patriarchy Inc. What We Get Wrong About Gender Equality and Why Men Still Win at Work può essere un manuale da cui trarre spunti per introdurre strategie concrete, riuscendo ad abbandonare la logica del profitto che sottende molti approcci attualmente in uso e dando un significato più completo e profondo al concetto di parità di genere. Tra le varie proposte, ad esempio, la professoressa suggerisce nel libro di «riorientare le società e i luoghi di lavoro intorno all’ipotesi che la maggior parte dei lavoratori avrà responsabilità di cura per periodi significativi della vita», adottando un approccio flessibile in ambito lavorativo.

Dopo aver fornito numerosi strumenti pratici, l’autrice conclude il libro con un augurio che guarda al futuro e che fa ricadere sui lettori un senso di responsabilità necessario se si vuole agire alla radice del fenomeno perché, come scrive Fine, è necessario rendersi conto che «è tempo di una nuova visione e di un nuovo percorso».

