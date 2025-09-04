Da due anni Budapest ospita le partite “in casa” della selezione israeliana, che per motivi di sicurezza non possono giocarsi a Tel Aviv. Visti i limiti tecnici della sua Nazionale e dei suoi club sul campo, il governo Orbán ha investito per dotarsi di impianti all’avanguardia e ospitare così tornei e finali. Grazie a un alto livello di sicurezza, nessuna contestazione interna e la benevolenza verso Netanyahu
Perché Israele gioca in Ungheria: il triangolo con l’Uefa alle spalle della partita contro l’Italia
04 settembre 2025 • 19:16
