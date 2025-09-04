Da due anni Budapest ospita le partite “in casa” della selezione israeliana, che per motivi di sicurezza non possono giocarsi a Tel Aviv. Visti i limiti tecnici della sua Nazionale e dei suoi club sul campo, il governo Orbán ha investito per dotarsi di impianti all’avanguardia e ospitare così tornei e finali. Grazie a un alto livello di sicurezza, nessuna contestazione interna e la benevolenza verso Netanyahu

Prima di Italia-Israele del 14 ottobre a Udine, lunedì 8 settembre si giocherà Israele-Italia, match valevole per le qualificazioni ai Mondiali di calcio della prossima estate, che si terrà sul campo neutro di Debrecen, in Ungheria. La scelta di non giocare in Israele non è ovviamente una sorpresa: dall’ottobre 2023 tutte le squadre israeliane - sia nazionali che di club - devono disputare i propri incontri internazionali lontano da casa. Le ragioni di sicurezza, soprattutto per gli ospiti, sono facilmente comprensibili, sebbene in Israele il campionato di calcio stia andando avanti regolarmente.

Non sorprende neppure la scelta dell’Ungheria, che in questi due anni è diventata la seconda casa delle squadre israeliane. Già un anno fa, quando gli azzurri affrontarono Israele nella Nations League, si giocò a Budapest. Tutte le ultime otto partite della selezione maschile israeliana si sono disputate in terra magiara, e ciò si deve a ragioni strategiche, ma anche ai rapporti politici che il paese danubiano intrattiene sia con Israele che con la Uefa.

Un partner fidato per l’Uefa

Da un lustro, l’associazione che gestisce il calcio europeo ha eletto l’Ungheria a suo partner fidato, quando si tratta di organizzare delle partite internazionali. Nel 2021, la Uefa aveva spostato lì alcuni dei match delle coppe europee, quando, a causa della pandemia, la Germania aveva limitato gli ingressi dal Regno Unito. L’estate successiva, la Puskás Aréna di Budapest era stata la sede di ben quattro incontri dell’Europeo itinerante poi vinto dall’Italia, e quindici partite dell’Europeo Under-21 di quell’anno si erano tenute in Ungheria, co-organizzatrice dell’evento assieme alla Slovenia. Lo stadio di Budapest ha ospitato anche la finale di Europa League del 2023, persa dalla Roma contro il Siviglia, e sarà il teatro della finale di Champions League dell’anno prossimo.

Il governo di Viktor Orbán ha investito molto, negli ultimi anni, per trasformare l’Ungheria in un punto di riferimento per il calcio internazionale. Visti i limiti tecnici della Nazionale e dei club locali, questo sforzo è stato concentrato sull’edificazione di stadi all’avanguardia, per imporre il paese come luogo ideale per ospitare finali, tornei o, appunto, match in campo neutro.

La maggior parte degli impianti magiari è stata realizzata tra il 2012 e il 2019, grazie a un ampio dispendio di soldi pubblici: tra di essi figura anche il Nagyerdei Stadion, che ospiterà Israele-Italia lunedì prossimo.

Si tratta del terzo stadio più grande del paese, sebbene la squadra di casa, il Debrecen, sia un club di secondo piano del calcio locale, e dalla vittoria del campionato del 2014 non abbia ancora conquistato un trofeo. Il vero simbolo dell’ambiziosa politica degli stadi di Orbán, però, è la Pancho Aréna di Felcsút, un paese di nemmeno 2.000 abitanti che ha però avuto la fortuna di vedere crescere tra le proprie strade il piccolo Orbán. Lo stadio, inaugurato nel 2014 dopo un investimento da 3,8 miliardi di fiorini (circa 9,6 milioni di euro), conta quasi 4.000 posti a sedere, potendo così ospitare il doppio della popolazione di Felcsút.

I rapporti tra Ungheria e Israele

Il terzo anello di questa catena sono, infine, gli ottimi rapporti tra il governo magiaro e quello israeliano, capaci di superare anche le numerose accuse di antisemitismo rivolte negli anni a Orbán e ad altri esponenti del suo partito, Fidesz. Lo scorso aprile, il primo ministro ungherese ha accolto a Budapest Benjamin Netanyahu, nonostante il mandato di cattura emesso contro quest’ultimo dalla Corte penale internazionale nel novembre precedente. I due governi vanno però da tempo a braccetto, tanto che nel 2018 Netanyahu definì pubblicamente Orbán «un vero amico di Israele».

Giocare in Ungheria significa anche un livello di sicurezza e protezione molto elevato, e un rischio di contestazioni quasi inesistente, grazie all’autoritarismo delle istituzioni magiare. Ecco perché le organizzazioni filo-palestinesi, in Italia e non solo, stanno concentrando le proprie iniziative di boicottaggio sulle trasferte della squadra israeliana, ignorando quasi del tutto gli incontri “casalinghi”.

Ma le partite in Ungheria presentano anche alcuni aspetti contraddittori, come il gesto di alcuni ultras dell’Italia, notoriamente vicini a posizioni di estrema destra, che nel settembre 2024 si voltarono spalle al campo durante l’inno israeliano. Per loro non ci fu nessuna conseguenza, data la benevolenza che il governo di Orbán riserva tradizionalmente agli estremisti di destra di tutta Europa.

