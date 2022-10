l'inchiesta mette insieme vari filoni che ruotano intorno alla Regione, principalmente quello sanitario: al centro della vicenda, la realizzazione dell’ospedale unico per acuti di Lagonegro e la gestione dell’emergenza Covid nella fase iniziale della pandemia

Sono in corso alla regione Basilicata e all'azienda ospedaliera San Carlo di Potenza perquisizioni delle forze dell’ordine nell'ambito dell'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Potenza.

A quanto finora si è appreso, l'inchiesta mette insieme vari filoni che ruotano intorno alla regione, principalmente quello sanitario. Uno dei filoni principali d'indagine è quello legato alla realizzazione dell'ospedale unico per acuti di Lagonegro, in provincia di Potenza.

Tra le carte dell'inchiesta anche la gestione dell'emergenza Covid nella fase iniziale della pandemia, a marzo del 2020, quando due famiglie di Potenza hanno denunciato l'effettuazione tardiva dei tamponi per i loro congiunti poi deceduti. Gli indagati sono varie decine.

Chi è coinvolto

Gli inquirenti hanno perquisito l’ufficio del presidente di regione di Forza Italia, Vito Bardi, che ha consegnato agli investigatori il suo cellulare.

Bardi sarebbe estraneo alla parte dell'inchiesta che riguarda la costruzione del nuovo ospedale di Lagonegro, mentre sarebbe coinvolto in una "segnalazione" per un militare della Guardia di Finanza, di cui Bardi è stato in passato vicecomandante.

Altri aspetti che riguarderebbero Bardi nell'inchiesta si riferiscono al cambio alla guida dell'Azienda ospedaliera "San Carlo" di Potenza: in questo ambito, l'inchiesta tocca anche i componenti della giunta regionale in carica all'epoca dei fatti. Le delibere all'attenzione degli investigatori sarebbero quelle relative al fondo di riparto.

Tra i tanti indagati sarebbe stato arrestato il capogruppo di Forza Italia alla regione Basilicata, Francesco Piro. Un provvedimento di divieto di dimora avrebbe raggiunto invece l'attuale assessore regionale all'Agricoltura, Francesco Cupparo, sempre di Forza Italia. A essere coinvolto anche l’ex assessore regionale alla Sanità, Rocco Leone (Fratelli d'Italia), e il direttore dell'ospedale San Carlo, Giuseppe Spera.

