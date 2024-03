Sono in corso una serie di perquisizioni da parte della Guardia di finanza, su delega della Procura di Milano, nella sede del Milan. I finanzieri stanno requisendo i documenti nell'ambito dell’inchiesta che riguarda la cessione del club italiano dal fondo Elliott alla Redbird di Jerry Cardinale. Al momento le ipotesi di reato sono appropriazione indebita, ostacolo alla vigilanza della commissione di vigilanza della Figc e bancarotta.

Sarebbero quattro gli indagati, tra questi anche l’amministratore delegato Giorgio Furlani per ostacolo all’attività di vigilanza della Figc, l’ex ad Ivan Gazidis e due lussemburghesi. La procura ha il sospetto su chi sia il vero proprietario del club: secondo l’accusa, sarebbe sempre stato il fondo Elliott.

La nota del Milan

In una nota, il Milan ha detto di essere estraneo «al procedimento in corso che attiene all'acquisizione della società, perfezionata nell'agosto 2022. L'indagine, che coinvolge anche i legali rappresentanti con potere di firma Giorgio Furlani e Ivan Gazidis, attuale e precedente Ad del Club, ipotizza non corrette comunicazioni alla competente autorità di vigilanza. La società sta prestando piena collaborazione all'autorità inquirente».

