Non fu tortura, ma abuso di autorità contro un detenuto, in concorso. Non furono lesioni, ma percosse aggravate. Pene basse e reati riqualificati nel processo a carico di dieci agenti di polizia penitenziaria di Reggio Emilia per le violenze avvenute all’interno dell’istituto il 3 aprile 2023 nei confronti di un detenuto tunisino, rivelate da Domani con la pubblicazione in esclusiva dei video.

Nel pomeriggio di lunedì 17 febbraio la gup del tribunale di Reggio Emilia, Silvia Guareschi, ha chiuso il processo nei confronti degli agenti, ridimensionando le contestazioni originarie nei loro confronti che erano, a vario titolo, di tortura, lesioni e falso. Quest’ultima accusa ha retto per i tre imputati a cui era contestata.

Le condanne nei confronti dei dieci agenti vanno da quattro mesi a un massimo di due anni, mentre la procura ne aveva chieste fino a cinque anni e otto mesi.

L’avvocato della vittima: «Perplesso e attonito»

Qualche abbraccio e scene composte di commozione alla lettura della sentenza tra i dieci agenti di polizia penitenziaria imputati. In tribunale erano presenti anche molti parenti e colleghi degli imputati, che hanno atteso insieme a loro e ai difensori per tutta la giornata la lettura arrivata alle 19.15 dopo quasi quattro ore di camera di consiglio.

Gli imputati sono ancora tutti sospesi dal servizio. «Il mio assistito è tranquillo», ha detto l'avvocato Luca Sebastiani, parte civile per il detenuto, aggiungendo di essere «perplesso e attonito» per la decisione. «Leggeremo le motivazioni che hanno portato alla riqualificazione del reato di tortura che è ciò che più ci interessava. Al di là della pena, che non ci interessa in alcun modo, e del risarcimento che ci interessa in maniera incidentale. L'incappucciamento e il denudamento in quelle modalità, il pestaggio che c'è stato, come si vede dalle immagini di videosorveglianza, erano chiare e non a caso il gip e il riesame avevano confermato quella qualifica, la tortura. Ad oggi il quadro è cambiato, valuteremo le opportune mosse una volta lette le motivazioni».

La giudice ha riconosciuto 10mila euro di provvisionale al detenuto e il risarcimento da liquidarsi in sede civile, oltre che al tunisino, ai garanti nazionale e regionale (il garante dell'Emilia-Romagna Roberto Cavalieri era presente in aula) e alle associazioni Antigone e Yairaiha Ets. «Sono soddisfatto - commenta l'avvocato Federico De Belvis, difensore di tre agenti - per la derubricazione del reato di tortura e ricorreremo in appello in ogni caso».

«La sentenza ha ascoltato le nostre tesi, se c'erano state sbavature, come le abbiamo definite, certo non si poteva parlare di fatti di tortura», ha detto Nicola Tria, difensore di un altro imputato. «È stato un contenimento di un detenuto molto problematico, prima di venire a Reggio Emilia era stato allontanato da altri carceri», ha aggiunto l'avvocato Pier Francesco Rossi.

