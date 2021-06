Manganellate, pugni, calci, violenze di ogni sorta da parte di uomini di Stato contro persone private della libertà. Nei video esclusivi pubblicati da Domani sono ripresi i pestaggi avvenuti contro i detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: immagini che hanno fatto scrivere al gip Sergio Enea nell’ordinanza di custodia cautelare che nella prigione è stata perpetrata una «orribile mattanza».

Domani ha chiesto ai leader politici di Pd, M5s, Lega e Fratelli d’Italia un commento su quelle immagini. Solo il segretario del Partito democratico ha risposto. Il capo politico ad interim del Movimento, Vito Crimi, era irreperibile per via della vicenda Grillo-Conte che sta scuotendo i 5 Stelle. Matteo Salvini e Giorgia Meloni, invece, hanno preferito non commentare.

Montaggio di Carmen Baffi

Letta: «Abusi intollerabili»

«Immagini gravissime su cui la Magistratura farà piena luce. La legge vale per tutti e in Italia vige lo stato di diritto. Abusi così intollerabili non possono avere cittadinanza nel nostro Paese. A maggior ragione gravi perché ascrivibili a chi deve servire lo Stato con lealtà e onore», è il commento del segretario del Partito Democratico Enrico Letta sul video che riprende le violenze degli agenti di polizia penitenziaria.

Salvini non commenta

Dopo la pubblicazione dei video dei pestaggi sul nostro sito, Domani ha chiesto un commento anche al segretario della Lega Matteo Salvini, che ieri con un video su Facebook aveva espresso «il suo pensiero e la solidarietà umana e politica alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine in divisa della polizia penitenziaria» per gli arresti e le misure cautelari decise dal gip di Santa Maria Capua Vetere per la spedizione punitiva. Il suo portavoce ha risposto che Salvini «ha già parlato oggi e non credo torni sul tema», invitando a guardare il post sui social network di ieri.

Nel video, il leader del Carroccio afferma che «chi sbaglia paga, anche in divisa, ci mancherebbe altro, ma giù le mani dalle forze dell’ordine» e che il suo «pensiero va a loro, ai loro colleghi e alle loro famiglie. Sempre dalla parte delle forze dell’ordine». La sua visita «per portare la solidarietà a donne e uomini della Polizia Penitenziaria che lavorano in condizioni difficili e troppo spesso inaccettabili», prevista per giovedì 1 luglio, al carcere di Santa Maria Capua Vetere è confermata.

Nessuna risposta da Giorgia Meloni

Domani ha inviato i video anche alla portavoce della presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni per chiedere di commentare le immagini che riprendono calci, pugni e manganellate dei poliziotti penitenziari ai detenuti: nonostante ripetuti solleciti, non è arrivata nessuna risposta. Ieri Meloni aveva commentato le ordinanze di custodia cautelare con una nota all’Ansa: «Fratelli d’Italia ha piena fiducia nella Polizia penitenziaria, negli agenti e nei funzionari del Dap intervenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere per reprimere la gravissima rivolta organizzata dai detenuti durante il lockdown. A loro va la nostra solidarietà e vicinanza», la dichiarazione rilasciata ieri.

© Riproduzione riservata