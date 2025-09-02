Inchieste giornalistiche, analisi indipendenti e il lavoro della procura di Roma che ipotizza il reato di estorsione. Gli investigatori sulle tracce di un 45enne residente a Firenze: ecco chi è. Secondo l’accusa, per rimuovere le foto venivano chiesti alle vittime dai 250 ai mille euro

Si chiama Vittorio Vitiello, ha 45 anni e risiede a Firenze l'uomo che, secondo gli investigatori italiani, starebbe attualmente dietro il sito Phica, finito al centro delle denunce di decine di donne italiane. Nato a Pompei e titolare dal 2023 di una piccola società in Italia, Vitiello sarebbe dunque oggi l'amministratore del sito www.phica.eu.

Online dal 2005, il sito da giovedì scorso è inaccessibile. Attualmente sulla pagina campeggia una scritta in cui si legge: «Attenzione! Phica è un sito per adulti, con contenuti sessualmente espliciti». Fino a poco tempo fa a questo indirizzo si potevano trovare foto di donne, famose e non famose, a volte anche minorenni, ritratte sovente in situazioni intime.

Condivise dagli utenti registrati al sito senza il consenso delle stesse donne, le foto venivano caricate per essere commentate dai visitatori, quasi sempre in modo offensivo. Sebbene già da qualche anno alcune vittime avessero chiesto la chiusura del sito, Phica è diventato un tema di dibattito pubblico solo da pochi giorni, sulla scia delle polemiche nate intorno a una vicenda simile: quella della pagina Facebook “Mia Moglie”, dedicata alla condivisione di foto private delle mogli e delle partner degli iscritti.

A differenza del gruppo Mia Moglie, Phica presentava anche molte immagini di donne famose. Tra queste c’erano, ad esempio, le foto di Chiara Ferragni, Chanel Totti, Paola e Chiara, di diverse giornaliste televisive, ma anche di politiche come la premier Giorgia Meloni e le parlamentari Alessandra Moretti, Lia Quartapelle e Alessia Morani. Alcune di loro ne hanno parlato pubblicamente e hanno sporto denuncia. Così è deflagrato il caso, portando alla chiusura del sito e alla apertura di un’inchiesta giudiziaria.

Le accuse di estorsione

Sebbene spesso le foto fossero state estratte dai profili social, in alcuni casi si trattava di scatti che le donne non avevano mai pubblicato. È quello che ha raccontato a Fanpage.it una delle vittime, spiegando che le sue immagini in topless, postate poi da qualcuno sul sito, le erano state scattate di nascosto da un fotografo durante un servizio (la persona se n’è accorta osservando l’ambientazione).

Di più. La persona intervistata da Fanpage, che ne ha mantenuto riservata l’identità spiegando solo che si tratta di una nota showgirl italiana, ha raccontato anche di essere stata ricattata. Per rimuovere i contenuti, infatti, le sarebbe stato proposto di pagare dei pacchetti da 250 a 1.000 euro mensili da versare in bitcoin, oppure tramite Paypal o bonifico effettuato da amici e familiari.

La procura di Roma e la Polizia postale sono al lavoro da giorni per risalire con certezza a chi gestisce la piattaforma Phica e il presunto giro estorsivo, oltre che per identificare chi postava le foto delle donne ignare e gli autori dei commenti sessisti. Oggi ci sarà una riunione in Procura.

Considerato dagli investigatori l'amministratore di Phica, Vitiello è proprietario in Italia della società Lupotto Srls, costituita all'inizio del 2023 a Genova con l'obiettivo ufficiale di condurre campagne pubblicitarie sui social network attraverso influencer. Dai bilanci ufficiali la società risulta aver fatturato circa 150mila euro all'anno nel 2023 e nel 2024, con utili netti rispettivamente di 69mila e 65mila euro. I rendiconti finanziari non offrono ulteriori informazioni sull'attività dell'impresa.

Secondo un'analisi letta da Domani, ci sarebbe proprio un uomo di nome Vittorio, nato nella stessa data di Vitiello, dietro le richieste estorsive fatte alle vittime di Phica. Lo sostiene un'analisi della società dell'esperto di cyberintelligence, Alex Orlowsky, che ha cercato di tracciare il profilo dell'amministratore del sito, arrivando a capire alcune cose. Questo Vittorio, dice la società di Orlowsky, cercava di estorcere denaro alle vittime del suo sito presentandosi falsamente come collaboratore della Polizia Postale e usava pseudonomi come Bossmiao, Phicamaster, Phicanet e Miao.

