Il cardinale è in Terra santa dal 1997. È stato a capo della Custodia francescana per dodici anni. Ma per alcuni la sua elezione potrebbe mettere in difficoltà i rapporti tra il Vaticano e Israele

Il patriarca latino di Gerusalemme, il francescano Pierbattista Pizzaballa, 60 anni, originario di Cologno al Serio in provincia di Bergamo, si trova in Terra santa dal 1997. L’esperienza, insomma, non gli manca.

Poco prima di partire per Roma in vista del conclave, lo scorso 23 aprile, Pizzaballa, incontrando la stampa, ha detto ricordando Francesco: «Papa Francesco può essere ricordato per molte cose e a vari livelli. Ha voluto ribadire i valori evangelici. L’ascolto, in primo luogo. Lo ripeteva spesso e talvolta ci domandavamo perché insistesse tanto. Gli stava molto a cuore. Poi l’apertura di orizzonti. Non è stato un uomo ossequioso del protocollo. Amava pensare in modo differente, out of the box, come si dice. Voleva costruire ponti tra le persone, le culture, le religioni, le chiese. La sua visita qui in Terra santa, nel 2014, è stata significativa per sottolineare la riconciliazione tra la chiesa cattolica e le chiese d’Oriente».

«Penso poi all’enciclica Fratelli tutti – ha proseguito – e al dialogo tra le diverse culture, aspetti tipici del suo ministero. Penso al dialogo tra i credenti, al Documento sulla fratellanza umana firmato ad Abu Dhabi nel 2019 e a tanti altri aspetti in tal senso».

La chiesa di Terra santa

Dal papa appena scomparso la chiesa di Terra santa ha imparato alcune cose, secondo il patriarca. «La solidarietà con tutti durante la guerra; la vicinanza – ha aggiunto – una delle parole che utilizzava più spesso esortando ad essere vicini specialmente a coloro che soffrono. Continuare a lavorare per la giustizia, ma senza diventare una delle parti in lotta, senza partecipare al conflitto. Bisogna star dentro il conflitto, ma senza prendervi parte. Per lui era un concetto chiaro».

Pizzaballa è stato nominato a capo della Custodia francescana di Terra santa (presente dal 1300 circa a Gerusalemme, comprende i territori di Israele, Palestina, Giordania, Siria, Libano, Egitto, Cipro e Rodi) la prima volta nel 2004 per un mandato di 6 anni, poi è stato rinnovato nell’incarico per altre due volte, nel 2010 e nel 2013 per due mandati di tre anni ciascuno.

In qualità di Custode ha avuto modo di accogliere Benedetto XVI In Israele nel 2009 e nel 2010 nel suo viaggio a Cipro. L’anno prima, nel 2008, Ratzinger lo aveva nominato consultore della Commissione per i rapporti con l’ebraismo al Pontificio consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani.

Il rapporto con Bergoglio

Mentre era alla guida dei francescani di Terra santa, Pizzaballa ha avuto modo anche di conoscere l’arcivescovo di Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, poiché nella capitale argentina è attiva una sede della Custodia (“commissariato”) con convento e collegio.

Nel 2014 padre Pizzaballa ha accompagna papa Francesco nella sua visita a Gerusalemme, e anzi gli ha fatto da interprete nei colloqui con varie personalità israeliane di lingua ebraica.

È stato poi fra gli organizzatori dell’incontro che si svolse nel giugno de 2014 in Vaticano fra lo stesso pontefice, il presidente israeliano Shimon Peres, il leader dell’Autorità nazionale palestinese Abu Mazen e il patriarca di Costantinopoli Bartolomeo.

La sua candidatura al Soglio di Pietro, si dice, metterebbe in crisi i rapporti con Israele; il patriarca, infatti, considerato in passato uomo attento a non sbilanciarsi con una delle due parti in conflitto, nel corso dell’ultima guerra che sta infuriando fa Israele e palestinesi, pur non cessando di lavorare per la pace e il negoziato (dopo il 7 ottobre si offrì come ostaggio in cambio del rilascio dei prigionieri israeliani catturati da Hamas), ha denunciato le gravi violazioni commesse dall’esercito israeliano contro la popolazione civile di Gaza.

«Bisogno degli altri»

Fra i suoi meriti, c’è anche quello di aver risanato una situazione debitoria clamorosa del patriarcato lasciata dal suo predecessore, il giordano Fwad Twal (100milioni di dollari di debiti). Ne è venuto fuori vendendo alcune proprietà e con un’accorta politica di risanamento finanziario. Una qualità che tornerebbe di certo utile anche in Vaticano.

In merito al compito che lo attende a Roma di eleggere il successore di Francesco, il cardinale ha detto, partendo dall’esperienza vissuta in Terra santa: «Non è un dramma essere minoranza. L’importante è esserci ed essere capaci di dire una parola dentro la realtà del territorio in cui viviamo, con molta libertà».

«Essere piccoli, non avere potere – ha osservato ancora – consente anche di avere una libertà, che a volte il potere non ti offre. Una libertà nei confronti di tutti, soprattutto in questa situazione così polarizzata. Si comprende anche l’importanza del dialogo ecumenico.

Nessuno può far tutto da solo; ha sempre bisogno degli altri. Lavorare insieme agli altri è molto faticoso ma anche molto più arricchente e produce molti più frutti. Così accade anche nel dialogo interreligioso. Stando qui in mezzo alle differenze, anche religiose, si impara molto».

Ritratti papabili: chi sono i cardinali favoriti per l’elezione a nuovo papa

© Riproduzione riservata