Secondo il Fondo monetario internazionale (Fmi) nel 2020 il Pil italiano scenderà del 10,6 per cento. Le stime, la cui esattezza dipenderà molto dagli sviluppi della pandemia, sono in miglioramento di 2,2 punti rispetto al rapporto estivo dell’organizzazione, ma rimangono peggiori delle stime del governo che nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza ha previsto una contrazione del 9 per cento. Una previsione quest’ultima approvata in linea di massima di Bankitalia e Upb.

La contrazione del Pil mondiale è stimata dal Fondo al -4,4 per cento.

